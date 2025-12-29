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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Křupavé a křehké, až o 90 % méně tuku
Vařte v páře a dosáhněte jemné a křehké struktury
Smažte horkým vzduchem nebo vařte v páře pro rovnoměrné výsledky bez připálených míst
Dejte sbohem usazování tuku díky parnímu čištění
Technologie RapidAir Plus jedinečného hvězdicového tvaru zajišťuje cirkulaci horkého vzduchu kolem jídla a skrze ně rychlejším proudem vzduchu, aby se lahodný, doma připravený pokrm uvnitř i zvenčí rovnoměrně propekl.
Fritéza Airfryer o objemu 9 l se 2 košíky a funkcí vaření v páře: zásuvka o objemu 6 l na hlavní jídla, hranolky a oblíbené pokrmy a zásuvka o objemu 3 l na přílohy a občerstvení. Vejde se do ní až 1 100 g hranolek, 1 600 g zeleniny nebo 12 kuřecích paliček. Do velkého košíku se vejde i celé kuře o hmotnosti 1,2 kg.
Automatická synchronizace vaření ve 2 košících pro pokrmy připravené současně
5.0
z 5
31
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
¹ Ve srovnání s domácími hranolky připravenými v běžné fritéze
² Externí laboratorní měření založené na obsahu vitamínu C v brokolici
³ Pro dosažení optimálních výsledků aktivujte po každém použití velkého košíku na 15 minut funkci čištění párou.
⁴ Srovnání vychází z přípravy celého kuřete po dobu 80 minut při použití funkce vaření v páře a horkovzdušného fritování oproti funkci fritování horkým vzduchem.
⁵ Externí chuťový test se 30 uživateli fritézy Airfryer
⁶ Interní laboratorní měření prováděné na modelu NA55x s párky oproti použití trouby třídy A. Výsledky se mohou u jednotlivých receptů lišit.
⁷ Kuřecí stehno: až o 40 % méně tuku oproti syrovému stavu