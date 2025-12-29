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  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou
  • Náš první dvojitý košík s párou

5000 SeriesHorkovzdušná fritéza Airfryer se dvěma košíky

NA552/00

5
| (31) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Náš první dvojitý košík s párou
Dva košíky na fritování, pečení, zapékání a grilování, přičemž jeden je vybaven také na vaření v páře. Vychutnejte si dokonale připravené pokrmy díky technologiím RapidAir Plus a vaření v páře.
Zobrazit všechny výhody

Připravte 2 různé suroviny, hotové současně

Náš první dvojitý košík s párou

  • Křupavé a křehké, až o 90 % méně tuku

  • Vařte v páře a dosáhněte jemné a křehké struktury

  • Smažte horkým vzduchem nebo vařte v páře pro rovnoměrné výsledky bez připálených míst

  • Dejte sbohem usazování tuku díky parnímu čištění

Křupavé a rovnoměrně propečené pokrmy, až o 90 % méně tuku ¹

Křupavé a rovnoměrně propečené pokrmy, až o 90 % méně tuku ¹

Technologie RapidAir Plus jedinečného hvězdicového tvaru zajišťuje cirkulaci horkého vzduchu kolem jídla a skrze ně rychlejším proudem vzduchu, aby se lahodný, doma připravený pokrm uvnitř i zvenčí rovnoměrně propekl.

2 košíky a 2 velikosti pro každé jídlo

2 košíky a 2 velikosti pro každé jídlo

Fritéza Airfryer o objemu 9 l se 2 košíky a funkcí vaření v páře: zásuvka o objemu 6 l na hlavní jídla, hranolky a oblíbené pokrmy a zásuvka o objemu 3 l na přílohy a občerstvení. Vejde se do ní až 1 100 g hranolek, 1 600 g zeleniny nebo 12 kuřecích paliček. Do velkého košíku se vejde i celé kuře o hmotnosti 1,2 kg.

Načasujte dokončení pokrmů současně

Načasujte dokončení pokrmů současně

Automatická synchronizace vaření ve 2 košících pro pokrmy připravené současně

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

31

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/12/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen airfryer!

Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

04/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji do sada!

Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

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Upozornění

  1. ¹ Ve srovnání s domácími hranolky připravenými v běžné fritéze

  2. ² Externí laboratorní měření založené na obsahu vitamínu C v brokolici

  3. ³ Pro dosažení optimálních výsledků aktivujte po každém použití velkého košíku na 15 minut funkci čištění párou.

  4. ⁴ Srovnání vychází z přípravy celého kuřete po dobu 80 minut při použití funkce vaření v páře a horkovzdušného fritování oproti funkci fritování horkým vzduchem.

  5. ⁵ Externí chuťový test se 30 uživateli fritézy Airfryer

  6. ⁶ Interní laboratorní měření prováděné na modelu NA55x s párky oproti použití trouby třídy A. Výsledky se mohou u jednotlivých receptů lišit.

  7. ⁷ Kuřecí stehno: až o 40 % méně tuku oproti syrovému stavu