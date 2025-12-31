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  • Posedlost zvukem
  • Posedlost zvukem

Ukončeno

Tenký DVD mikrosystém

MCD388/12

Posedlost zvukem
Díky úhlednému DVD mikrosystému Philips, který lze připevnit na stěnu, si užijete zvuk a video jako nikdy předtím. Přehrávejte z různých zdrojů. Plné rozhraní High-Definition Multimedia Interface (HDMI) produkuje ostřejší obraz.
Zobrazit všechny výhody

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

  • Bezdrátový subwoofer

  • lze připevnit na stěnu

Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Digitální bezdrátový subwoofer pro výkonné basy

Digitální bezdrátový subwoofer pro výkonné basy

Aktivní digitální bezdrátový subwoofer je optimalizován na reprodukci basových frekvencí. Výsledkem je výkonná reprodukce hlubokých basů s minimálním zkreslením.

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu