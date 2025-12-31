3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
MCD388/12
Bezdrátový subwoofer
lze připevnit na stěnu
DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.
Aktivní digitální bezdrátový subwoofer je optimalizován na reprodukci basových frekvencí. Výsledkem je výkonná reprodukce hlubokých basů s minimálním zkreslením.
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
Recenze