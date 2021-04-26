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  • Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby
  • Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby
  • Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby
  • Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby
  • Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby
  • Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby
  • Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby
  • Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby

Ukončeno

Philips SonicareMix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

HX9073/33

4.8
| (74) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby
Hlavice kartáčku Premium Plaque Defense poskytuje až 10x účinnější odstranění zubního plaku* pro dosažení lepších výsledků. Hlavice Premium Gum Care zajišťuje 7x zdravější dásně během pouhých dvou týdnů*** a hlavice Premium White odstraní o 100 % více skvrn za 3 dny*
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Kompletní péče o zuby a dásně

Hloubkové čištění, zdravější dásně a bělejší zuby

  • 3 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Párování režimů BrushSync

Až 10x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem

Až 10x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem

Díky flexibilnímu designu odstraňuje až 10x více plaku i v obtížně dostupných místech*, čímž je dosaženo skutečně intenzivního čištění podél linie dásní a mezi zuby.

Až 7x zdravější dásně během pouhých 2 týdnů***

Až 7x zdravější dásně během pouhých 2 týdnů***

S kartáčkovou hlavicí Philips Sonicare Premium Gum Care je i to nejintenzivnější čištění šetrné. Při pohybu po dásních absorbují pružné strany a vlákna hlavice Premium Gum Care veškerý přílišný tlak, a tak jsou vaše dásně chráněné i při intenzivním čištění. Vlákna odstraňují plak a bakterie podél linie dásní a tím přispívají k jejich zdraví. Díky zakřivenému tvaru kartáčkové hlavice je zajištěn maximální kontakt vláken.

Odstraňuje až o 100 % více povrchových skvrn už za 3 dny*

Odstraňuje až o 100 % více povrchových skvrn už za 3 dny*

Hustší uspořádání vláken uprostřed hlavice kartáčku Philips Sonicare Premium White odstraňuje plak a každodenní povrchové skvrny způsobené jídlem a nápoji. Díky flexibilním bokům vlákna kopírují jedinečný tvar vašich zubů a dásní pro hloubkové čištění a zářivější úsměv za pouhé 3 dny.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

74

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2
1

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nejúčinnější - vřele doporučuji.

Jako zastánce čištění zubů elektrickým kartáčkem (protože ručně to málo kdo umí...) jsem nadšena z prémiových násadek. Dokonalý výsledek, příjemný zážitek!

Výhody

Účinnost, dokonalost.

Nevýhody

Vyšší cena.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

02/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá variabilita

Protože výrobek obsahuje 3 typy hlavic, můžu si je střídat, jak potřebuji. Každá hlavice je určena k jiným účelům.

Výhody

Variabilita

Nevýhody

Nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

30/12/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výhodné balení pro vyzkoušení

Pořídil jsem si Philips Sonicare a pro vyzkoušení, která hlavice mi bude nejvíce vyhovovat a zda ta která hlavice bude plnit avizované speciální funkce mi tato sada přijde nejlepší a cenově výhodná.

Výhody

Různé typy hlavic pro vyzkoušení, cena.

Nevýhody

Zatím nevím.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

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Upozornění

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

  2. než hlavice kartáčku DiamondClean

  3. v režimu Gum Care Mode oproti manuálnímu kartáčku; podle GBI

  4. párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™