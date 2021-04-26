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Ukončeno
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX960G
HX9601/02
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
3 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Párování režimů BrushSync
Díky flexibilnímu designu odstraňuje až 10x více plaku i v obtížně dostupných místech*, čímž je dosaženo skutečně intenzivního čištění podél linie dásní a mezi zuby.
S kartáčkovou hlavicí Philips Sonicare Premium Gum Care je i to nejintenzivnější čištění šetrné. Při pohybu po dásních absorbují pružné strany a vlákna hlavice Premium Gum Care veškerý přílišný tlak, a tak jsou vaše dásně chráněné i při intenzivním čištění. Vlákna odstraňují plak a bakterie podél linie dásní a tím přispívají k jejich zdraví. Díky zakřivenému tvaru kartáčkové hlavice je zajištěn maximální kontakt vláken.
Hustší uspořádání vláken uprostřed hlavice kartáčku Philips Sonicare Premium White odstraňuje plak a každodenní povrchové skvrny způsobené jídlem a nápoji. Díky flexibilním bokům vlákna kopírují jedinečný tvar vašich zubů a dásní pro hloubkové čištění a zářivější úsměv za pouhé 3 dny.
4.8
z 5
74
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Magg73
26/04/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Nejúčinnější - vřele doporučuji.
Jako zastánce čištění zubů elektrickým kartáčkem (protože ručně to málo kdo umí...) jsem nadšena z prémiových násadek. Dokonalý výsledek, příjemný zážitek!
Výhody
Účinnost, dokonalost.
Nevýhody
Vyšší cena.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
kyticka13579
02/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá variabilita
Protože výrobek obsahuje 3 typy hlavic, můžu si je střídat, jak potřebuji. Každá hlavice je určena k jiným účelům.
Výhody
Variabilita
Nevýhody
Nejsou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Peeter2
30/12/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Výhodné balení pro vyzkoušení
Pořídil jsem si Philips Sonicare a pro vyzkoušení, která hlavice mi bude nejvíce vyhovovat a zda ta která hlavice bude plnit avizované speciální funkce mi tato sada přijde nejlepší a cenově výhodná.
Výhody
Různé typy hlavic pro vyzkoušení, cena.
Nevýhody
Zatím nevím.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
než hlavice kartáčku DiamondClean
v režimu Gum Care Mode oproti manuálnímu kartáčku; podle GBI
párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™