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Ukončeno
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX960G
HX9601/02
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
HX684A
HX6857/28
4 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Párování režimů BrushSync
Nasaďte hlavici kartáčku InterCare a vaše dásně budou zdravější za pouhé 2 týdny. Extra dlouhá vlákna pomáhají odstranit více plaku z obtížně dostupných míst a mezi zuby, čímž zajistí zdravé dásně.
Kartáčková hlavice InterCare má extra dlouhá, hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si poradí se zubním plakem ukrytým hluboko mezi zuby. Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt krvácení a zánětu dásní již během 2 týdnů.
S naším párováním režimů BrushSync™ dosáhnete nejlepší možné čistoty**. Kartáčková hlavice InterCare je synchronizována s funkcí BrushSync™ kartáčku Philips Sonicare** a vybírá optimální režim a intenzitu čištění pro výjimečnou péči. Stačí pouze začít čistit.
4.9
z 5
81
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jana12
12/09/2021
Česká republika
Ověřený kupující
doporučuji
Tato hlavice mi zatím ze všech vyzkoušených vyhovuje nejvíc, malá, měkká. U zubaře jsem byla pochválená
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Maruš64
22/08/2021
Česká republika
Zaměstnanec společnosti Philips
Ověřený kupující
Skvělý výrobek
[Employee of philipsglobal] Perfektně čistí i hůře přístupná místa, dlouho vydrží, má kryt štetin, což je výhodné pro cestování. Lze pouzit na více kartáčků, lze se při návštěvě nebo cestování domluvit a vozit pouze hlavici, ne kompletní kartáček.
Výhody
Výdrž, kompabilita.
Nevýhody
Nevím o žádné.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks
H-tek
10/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Hlavice určená pro čištění mezizubních prostor.
Kartáčková hlavice je uzpůsobením a velikostí svých štětin určena k hloubkovému čištění mezizubních prostor. Pravidelně ji střídám s dalšími hlavicemi W2 a C2. Výhodu je párování režimu BrushSync, kdy kartáček podle nasazené hlavice sám vybere ten správný čistící režim a intenzitu pro nejlepší možné vyčištění.
Výhody
Párování režimu BrushSync
Nevýhody
Snad jen cena náhradních hlavic.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9004/10 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9004/10 Standardní hlavice sonického kartáčku
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™