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  • Lepší čištění mezizubních prostor. Mimořádné čištění.*
  • Lepší čištění mezizubních prostor. Mimořádné čištění.*
  • Lepší čištění mezizubních prostor. Mimořádné čištění.*
  • Lepší čištění mezizubních prostor. Mimořádné čištění.*

Ukončeno

Philips Sonicare InterCareStandardní hlavice sonického kartáčku

HX9004/10

4.9
| (81) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Lepší čištění mezizubních prostor. Mimořádné čištění.*
Díky inovativní sonické technologii a mimořádně dlouhým vláknům pomáhá kartáčková hlavice InterCare odstranit až 7x více plaku než manuální kartáček a zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů.
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Čištění mezizubních prostor a těžko dostupných míst

Lepší čištění mezizubních prostor. Mimořádné čištění.*

  • 4 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Párování režimů BrushSync

S hlavicí kartáčku InterCare odstraníte až 7x více plaku*

S hlavicí kartáčku InterCare odstraníte až 7x více plaku*

Nasaďte hlavici kartáčku InterCare a vaše dásně budou zdravější za pouhé 2 týdny. Extra dlouhá vlákna pomáhají odstranit více plaku z obtížně dostupných míst a mezi zuby, čímž zajistí zdravé dásně.

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů

Kartáčková hlavice InterCare má extra dlouhá, hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si poradí se zubním plakem ukrytým hluboko mezi zuby. Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt krvácení a zánětu dásní již během 2 týdnů.

Automatický výběr optimálního režimu pro maximální výsledek**

Automatický výběr optimálního režimu pro maximální výsledek**

S naším párováním režimů BrushSync™ dosáhnete nejlepší možné čistoty**. Kartáčková hlavice InterCare je synchronizována s funkcí BrushSync™ kartáčku Philips Sonicare** a vybírá optimální režim a intenzitu čištění pro výjimečnou péči. Stačí pouze začít čistit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

81

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

12/09/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

doporučuji

Tato hlavice mi zatím ze všech vyzkoušených vyhovuje nejvíc, malá, měkká. U zubaře jsem byla pochválená

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

22/08/2021

Česká republika

Česká republika

Zaměstnanec společnosti Philips

Ověřený kupující

Skvělý výrobek

[Employee of philipsglobal] Perfektně čistí i hůře přístupná místa, dlouho vydrží, má kryt štetin, což je výhodné pro cestování. Lze pouzit na více kartáčků, lze se při návštěvě nebo cestování domluvit a vozit pouze hlavici, ne kompletní kartáček.

Výhody

Výdrž, kompabilita.

Nevýhody

Nevím o žádné.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9002/10 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

10/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hlavice určená pro čištění mezizubních prostor.

Kartáčková hlavice je uzpůsobením a velikostí svých štětin určena k hloubkovému čištění mezizubních prostor. Pravidelně ji střídám s dalšími hlavicemi W2 a C2. Výhodu je párování režimu BrushSync, kdy kartáček podle nasazené hlavice sám vybere ten správný čistící režim a intenzitu pro nejlepší možné vyčištění.

Výhody

Párování režimu BrushSync

Nevýhody

Snad jen cena náhradních hlavic.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9004/10 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt InterCare HX9004/10 Standardní hlavice sonického kartáčku

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Upozornění

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

  2. párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™