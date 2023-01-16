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  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
  • Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*

Ukončeno

UV SanitizerUV sanitizér

HX6907/01

HX6160D

4.2
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*
Dopřejte si větší klid díky naší speciálně navržené technologii UV dezinfekce, která udržuje kartáčkové hlavice Sonicare čisté. Zabíjí až 99 % bakterií a virů* bez jakýchkoli chemikálií.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

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4300

4300
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HX6807/51

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ProtectiveClean 4700
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HX642A

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HX642A

HX6481/50

C3 Premium Plaque Control

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ExpertClean 7300
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HX6806/03

4300

4300
Sonické kartáčky s cestovním pouzdrem (1+1)

HX680A

HX6807/35

4500

4500
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HX683B

HX6830/53

5100

5100
Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

HX684A

HX6857/28

Zlikviduje až 99 % bakterií a virů*

Pomáhá zabíjet zárodky a bakterie na kartáčkových hlavicích*

  • Technologie UV dezinfekce

  • Vydezinfikuje 2 kartáčkové hlavice**

  • Čistí bez chemikálií

  • Nabije 1 zubní kartáček***

Kartáčková hlavice je obklopena dezinfekčním světlem

Kartáčková hlavice je obklopena dezinfekčním světlem

Obklopí kartáčkové hlavice dezinfekčním světlem: reflektor UV sanitizéru rozvádí dezinfekční světlo po celé horní části kartáčkových hlavic pro zajištění optimálních výsledků.

Čistěte kartáčkové hlavice** stisknutím tlačítka

Čistěte kartáčkové hlavice** stisknutím tlačítka

UV sanitizér aktivujete jedním stisknutím tlačítka.

Po 10 minutách čištění se automaticky vypne

Po 10 minutách čištění se automaticky vypne

Bezpečné, snadné a praktické: UV sanitizér se po dokončení 10minutového čisticího cyklu automaticky vypne.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skladný

Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku

Výhody

UV sanitizér, nabíječka pro kartáček

Nevýhody

Nemá cestovní balení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

01/05/2024

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Výhody

Dobra cena i szybka praca

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Výhody

łatwość obsługi

Nevýhody

-

Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

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Upozornění

  1. Studie 

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1.  For use with InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) and  Premium Plaque Control (C3)).

  2. Kompatibilní se všemi zacvakávacími kartáčkovými hlavicemi pro dospělé