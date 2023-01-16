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Ukončeno
HX6907/01
HX6160D
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX960G
HX9601/02
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
HX684A
HX6857/28
Technologie UV dezinfekce
Vydezinfikuje 2 kartáčkové hlavice**
Čistí bez chemikálií
Nabije 1 zubní kartáček***
Obklopí kartáčkové hlavice dezinfekčním světlem: reflektor UV sanitizéru rozvádí dezinfekční světlo po celé horní části kartáčkových hlavic pro zajištění optimálních výsledků.
UV sanitizér aktivujete jedním stisknutím tlačítka.
Bezpečné, snadné a praktické: UV sanitizér se po dokončení 10minutového čisticího cyklu automaticky vypne.
4.2
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Lenka71
16/01/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skladný
Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku
Výhody
UV sanitizér, nabíječka pro kartáček
Nevýhody
Nemá cestovní balení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
rknichal
01/05/2024
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Výhody
Dobra cena i szybka praca
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Výhody
łatwość obsługi
Nevýhody
-
Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Tato recenze byla vytvořena pro produkt UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Studie
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. For use with InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) and Premium Plaque Control (C3)).
Kompatibilní se všemi zacvakávacími kartáčkovými hlavicemi pro dospělé