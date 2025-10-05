3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
HX6877/28
HX685T
Zabudovaný tlakový senzor
3 režimy, 3 intenzity
2 x funkce BrushSync
cestovní pouzdro
Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.
Tento kartáček vám díky třem režimům a třem nastavení intenzity umožní nastavit si způsob čištění. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní. Tři nastavení intenzity vám umožní přepínat mezi „vysokou“ a „nízkou“ a přizpůsobit se intenzitě zleva doprava.
Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.
Porozumět recenzím produktů
4.8
z 5
560
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Misafist
05/10/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funkce tak akorát!
Kvalitní výrobek, hezká barva, slouží skvěle ………..
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6871/47 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6871/47 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Marťan10
25/07/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Má ty správné funkce.
Nikdy jsem si nehlidala čas čištění zubů,no a teď už nemusím 🙂
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6877/28 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6877/28 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Bestlizard
29/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalita za přijatelnou cenu
Maximální spokojenost, nemam co vytknout. Má vše co jsem chtěla
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6877/28 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6877/28 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
Studie
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček