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Ukončeno

Philips Sonicare 6100Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Zlatý střed
Jeden z nejprodávanějších elektrických kartáčků v Česku*. Kombinuje super výkonnou techniku stírání plaku, má oblíbenou funkci nastavení intenzity a přitom je za dostupnou cenu. ,,Už po prvním vyčištění mám pocit úplně jiných zubů,” říkají lidé, když kartáček zkusí, a přejedou jazykem po hladkých zubech bez plaku. Kromě režimu Clean má kartáček ještě režim White a Gum Care. Vaše zuby budou bělejší už za týden. *na základě GfK dat z roku 2023
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Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček v ČR1

Bělejší zuby během 1 týdne.

Zlatý střed

  • Zabudovaný tlakový senzor

  • 3 režimy, 3 intenzity

  • 2 x funkce BrushSync

  • cestovní pouzdro

Světlejší zuby za pouhý týden

Světlejší zuby za pouhý týden

Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Tři režimy, tři nastavení intenzity

Tři režimy, tři nastavení intenzity

Tento kartáček vám díky třem režimům a třem nastavení intenzity umožní nastavit si způsob čištění. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní. Tři nastavení intenzity vám umožní přepínat mezi „vysokou“ a „nízkou“ a přizpůsobit se intenzitě zleva doprava.

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technické specifikace

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Recenze

Porozumět recenzím produktů

4.8

z 5

560

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

5
4
3
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1

Misafist

05/10/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Funkce tak akorát!

Kvalitní výrobek, hezká barva, slouží skvěle ………..

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6871/47 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6871/47 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

Marťan10

25/07/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Má ty správné funkce.

Nikdy jsem si nehlidala čas čištění zubů,no a teď už nemusím 🙂

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6877/28 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6877/28 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

Bestlizard

29/04/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Kvalita za přijatelnou cenu

Maximální spokojenost, nemam co vytknout. Má vše co jsem chtěla

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6877/28 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6100 HX6877/28 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

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Upozornění

  1. Studie 

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček