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  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.
  • Zdravější dásně. Šetrné čištění.

Ukončeno

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonický elektrický zubní kartáček

HX6859/68

4.9
| (212) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Zdravější dásně. Šetrné čištění.
Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň budete mít až o 100 % zdravější dásně, než při používání manuálního kartáčku.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Zlepšuje zdraví dásní až o 100 % oproti manuálnímu kartáčku

Zdravější dásně. Šetrné čištění.

  • Zabudovaný tlakový senzor

  • 3 režimy čištění

  • funkce BrushSync

  • cestovní pouzdro

Světlejší zuby za pouhý týden

Světlejší zuby za pouhý týden

Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Vyberte si ze tří režimů

Vyberte si ze tří režimů

S tímto kartáčkem si můžete čištění přizpůsobit svým vlastním potřebám díky výběru ze tří režimů. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní.

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

212

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

2

06/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

perfektní

zatím jsem spokojená, vše funguje jak má, krásně čistí s normálním kartáčkem se nedá srovnávat.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem

09/06/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super kartáček

Dárek k narozeninám který mi udělal velkou radost a proto jsem ho koupila detem,mamince a manžel ho dostane k narozeninám 😊

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem

10/05/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Celkově jsem spokojený. Již dlouhá léta užívám elektrický zubní kartáček, ale byl to kartáček od konkurenční značky. To jakým způsobem čistí tenhle kartáček je opravdu super. Ale musí se člověk naučit se ho používat protože hrozně prská z pusy.

Výhody

Dokonalé čisté zuby

Nevýhody

prská z pusy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem

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Upozornění

  1. Studie 

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček