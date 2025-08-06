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Ukončeno
Zabudovaný tlakový senzor
3 režimy čištění
funkce BrushSync
cestovní pouzdro
Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.
S tímto kartáčkem si můžete čištění přizpůsobit svým vlastním potřebám díky výběru ze tří režimů. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní.
Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.
4.9
z 5
212
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
AliceJA
06/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
perfektní
zatím jsem spokojená, vše funguje jak má, krásně čistí s normálním kartáčkem se nedá srovnávat.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem
Had00
09/06/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super kartáček
Dárek k narozeninám který mi udělal velkou radost a proto jsem ho koupila detem,mamince a manžel ho dostane k narozeninám 😊
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem
Moriak
10/05/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Celkově jsem spokojený. Již dlouhá léta užívám elektrický zubní kartáček, ale byl to kartáček od konkurenční značky. To jakým způsobem čistí tenhle kartáček je opravdu super. Ale musí se člověk naučit se ho používat protože hrozně prská z pusy.
Výhody
Dokonalé čisté zuby
Nevýhody
prská z pusy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6850/57 Sonický kartáček se 3 režimy a UV sanitizátorem
Studie
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček