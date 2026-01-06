3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 41 % 🔆
Ukončeno
HX6851/53
HX684E
Zabudovaný tlakový senzor
3 režimy čištění
1 x funkce BrushSync
cestovní pouzdro
Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.
Tento kartáček vám díky třem režimům umožní nastavit si způsob čištění. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění pro jemnou masáž dásní.
Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.
Porozumět recenzím produktů
4.8
z 5
1058
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Jiří 888088
06/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Je to sonický kartáček, co dodat? Splnil očekávání něj kartáčku na trhu. Žádný zbytečný vylomeniny, jen skvěle čistí zuby 😬
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6851/53 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6851/53 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
berbl
17/10/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Určitě doporučuji
je to můj druhý kartáček Philips. Opět spokojenost. Skvěle čistí, je tichý, baterie vydrží cca2 týdny. Díky cestovnímu pouzdru lze bezpečně zabalit na cesty. Doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6851/34 Sonické kartáčky se 3 režimy, cestovním pouzdrem 1+1
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6851/34 Sonické kartáčky se 3 režimy, cestovním pouzdrem 1+1
evam17
18/09/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý
lehký do ruky snadná obsluha perfektně čistý chrup
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6856/29 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6856/29 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem
Studie
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně