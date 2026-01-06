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Ukončeno

Philips Sonicare 5100Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

HX6851/53

HX684E

4.8
| (1058) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Zlatý střed
Jeden z nejprodávanějších elektrických kartáčků v Česku*. Kombinuje super výkonnou techniku stírání plaku a přitom je za dostupnou cenu. ,,Už po prvním vyčištění mám pocit úplně jiných zubů,” říkají lidé, když kartáček zkusí, a přejedou jazykem po hladkých zubech bez plaku. Kromě režimu Clean má kartáček ještě režim White a Gum Care. Vaše zuby budou bělejší už za týden. *na základě GfK dat z roku 2023
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Světlejší zuby během 1 týdne.

Zlatý střed

  • Zabudovaný tlakový senzor

  • 3 režimy čištění

  • 1 x funkce BrushSync

  • cestovní pouzdro

Světlejší zuby za pouhý týden

Světlejší zuby za pouhý týden

Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Vyberte si ze tří režimů

Tento kartáček vám díky třem režimům umožní nastavit si způsob čištění. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění pro jemnou masáž dásní.

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technické specifikace

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Recenze

Porozumět recenzím produktů

4.8

z 5

1058

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

5
4
3
2
1

Jiří 888088

06/01/2026

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Je to sonický kartáček, co dodat? Splnil očekávání něj kartáčku na trhu. Žádný zbytečný vylomeniny, jen skvěle čistí zuby 😬

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6851/53 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6851/53 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

berbl

17/10/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Určitě doporučuji

je to můj druhý kartáček Philips. Opět spokojenost. Skvěle čistí, je tichý, baterie vydrží cca2 týdny. Díky cestovnímu pouzdru lze bezpečně zabalit na cesty. Doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6851/34 Sonické kartáčky se 3 režimy, cestovním pouzdrem 1+1

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6851/34 Sonické kartáčky se 3 režimy, cestovním pouzdrem 1+1

evam17

18/09/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Skvělý

lehký do ruky snadná obsluha perfektně čistý chrup

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6856/29 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5100 HX6856/29 Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

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Upozornění

  1. Studie 

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

  2. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně