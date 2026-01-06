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Ukončeno
Zabudovaný tlakový senzor
1 režim čištění
1 x funkce BrushSync
Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.
Kartáčková hlavice i InterCare má extra dlouhá, hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si poradí s hluboko ukrytým mezizubním plakem. Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt krvácení a zánětu dásní již během dvou týdnů.
Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.
4.7
z 5
779
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
LadaT
06/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Jsem naprosto spokojen
Čistí velmi rychle, příjemně a kvalitně. Přikoupil jsem sadu 4 hlavic aby kartáček mohla použít celá rodina.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem
Karotka1
03/07/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Lesk jako blesk!
Sonický kartáček Philips 4300 HX6803 kvalitně čistí zuby. Vydrží 2 týdny na 1 nabití. 1 režim čištění naprosto postačuje. Zuby jsou bělejší, bez plaku. Rozhodně jej doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem
Janda2
05/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
V porovnání s vyšší verzi mi chybí jen možnost delšího cyklu na bělení. Jinak srovnatelné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6800/63 Sonický kartáček s 1 režimem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6800/63 Sonický kartáček s 1 režimem
Studie
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček