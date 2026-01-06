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  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.
  • Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Ukončeno

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Sonický elektrický zubní kartáček

HX6848/92

4.7
| (779) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Bělejší zuby. Šetrné čištění.
Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte bělejší zuby za 1 týden.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Bělejší zuby během 1 týdne.

Bělejší zuby. Šetrné čištění.

  • Zabudovaný tlakový senzor

  • 1 režim čištění

  • 1 x funkce BrushSync

Světlejší zuby za pouhý týden

Světlejší zuby za pouhý týden

Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů

Kartáčková hlavice i InterCare má extra dlouhá, hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si poradí s hluboko ukrytým mezizubním plakem. Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt krvácení a zánětu dásní již během dvou týdnů.

Jemné upozornění, že máte zmírnit

Jemné upozornění, že máte zmírnit

Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

779

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

06/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jsem naprosto spokojen

Čistí velmi rychle, příjemně a kvalitně. Přikoupil jsem sadu 4 hlavic aby kartáček mohla použít celá rodina.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem

03/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Lesk jako blesk!

Sonický kartáček Philips 4300 HX6803 kvalitně čistí zuby. Vydrží 2 týdny na 1 nabití. 1 režim čištění naprosto postačuje. Zuby jsou bělejší, bez plaku. Rozhodně jej doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem

05/04/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

V porovnání s vyšší verzi mi chybí jen možnost delšího cyklu na bělení. Jinak srovnatelné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6800/63 Sonický kartáček s 1 režimem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6800/63 Sonický kartáček s 1 režimem

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Upozornění

  1. Studie 

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček