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Ukončeno
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
4 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Párování režimů BrushSync
Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraňují až 7x více plaku než manuální zubní kartáček.
Část DiamondClean pro odstraňování pigmentací, kterou tvoří hustě osázená vlákna ve tvaru diamantu, odstraňuje povrchové skvrny vzniklé v důsledku konzumace jídla a nápojů. Až o 100 %* bělejší úsměv zaregistrujete během pouhých sedmi dnů.
S naším párováním režimů BrushSync™ dosáhnete nejlepší možné čistoty**. Hlavice kartáčku Philips Sonicare W2 Optimal White je synchronizována s funkcí BrushSync™ kartáčku Philips Sonicare** a vybírá optimální režim a intenzitu čištění pro výjimečnou bělost. Stačí už jen začít čistit.
4.8
z 5
299
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Hokki
24/10/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvele a kvalitni provedeni.
Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.
Výhody
Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Olijan
03/10/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funkce jsou výborné.
Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Opuka
14/07/2025
Česká republika
Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™