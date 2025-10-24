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Ukončeno

Philips Sonicare Optimal WhiteHlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks

HX6064/10

4.8
| (299) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Zuby až o 100 % bělejší už za jeden týden*
Kartáčková hlavice W2 Optimal White je ideální pro ty, kteří chtějí více než hloubkové čištění pro odstranění skvrn pro zářivý a bělejší úsměv. Tato kartáčková hlavice je také skvělá na udržování zářivých zubů v období mezi profesionálním bělením.
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Kompatibilní výrobky
Series 5300

Series 5300
Nabíjecí zubní kartáček

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Nabíjecí zubní kartáček

HX710A

HX7108/02

5300

5300
Sonický kartáček nové generace

HX710A

HX7108/03

Series 5300

Series 5300
Nabíjecí zubní kartáček

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Nabíjecí zubní kartáček

HX711A

HX7110/01

5500

5500
Sonický kartáček nové generace

HX711A

HX7110/02

5500

5500
Sonický kartáček nové generace

HX711A

HX7119/01

4300

4300
Sonický kartáček s 1 režimem a 2 hlavice

HX680A

HX6807/51

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonický elektrický zubní kartáček

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonický elektrický zubní kartáček

HX642A

HX6481/50

Pokročilé čištění pro odstranění skvrn a bělejší zuby

Zuby až o 100 % bělejší už za jeden týden*

  • 4 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Párování režimů BrushSync

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček

Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraňují až 7x více plaku než manuální zubní kartáček.

Vlákna ve tvaru diamantu zajistí o 100 % bělejší zuby během jednoho týdne

Vlákna ve tvaru diamantu zajistí o 100 % bělejší zuby během jednoho týdne

Část DiamondClean pro odstraňování pigmentací, kterou tvoří hustě osázená vlákna ve tvaru diamantu, odstraňuje povrchové skvrny vzniklé v důsledku konzumace jídla a nápojů. Až o 100 %* bělejší úsměv zaregistrujete během pouhých sedmi dnů.

Automatický výběr optimálního režimu pro maximální výsledek**

Automatický výběr optimálního režimu pro maximální výsledek**

S naším párováním režimů BrushSync™ dosáhnete nejlepší možné čistoty**. Hlavice kartáčku Philips Sonicare W2 Optimal White je synchronizována s funkcí BrushSync™ kartáčku Philips Sonicare** a vybírá optimální režim a intenzitu čištění pro výjimečnou bělost. Stačí už jen začít čistit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

299

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

3
2

24/10/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvele a kvalitni provedeni.

Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.

Výhody

Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku

03/10/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funkce jsou výborné.

Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku

14/07/2025

Česká republika

Česká republika

Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku

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Upozornění

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

  2. párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™