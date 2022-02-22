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  • Šetrné, jemné a efektivní vyčištění
  • Šetrné, jemné a efektivní vyčištění
  • Šetrné, jemné a efektivní vyčištění
  • Šetrné, jemné a efektivní vyčištění
  • Šetrné, jemné a efektivní vyčištění
  • Šetrné, jemné a efektivní vyčištění

Ukončeno

Philips Sonicare SensitiveHlavice sonického kartáčku standardní velikost 2 ks

HX6052/07

4.8
| (102) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Šetrné, jemné a efektivní vyčištění
Hlavice kartáčku Philips Sonicare Sensitive je ideální pro osoby s citlivými zuby a dásněmi
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4300

4300
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HX680A

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C3 Premium Plaque Control

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9400 DiamondClean
Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

HX992W

HX9917/88

9400 DiamondClean

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HX683B

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Dokonalé čištění pro citlivé zuby a dásně

Šetrné, jemné a efektivní vyčištění

  • 2 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Pro citlivé zuby a dásně

Odstraňuje více plaku než manuální zubní kartáček

Odstraňuje více plaku než manuální zubní kartáček

Je klinicky prokázáno, že hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraňují více plaku než manuální zubní kartáček.

Jemné odstranění plaku díky inovativnímu designu vláken

Jemné odstranění plaku díky inovativnímu designu vláken

Citlivá kartáčková hlavice Philips Sonicare disponuje ultra měkkými vlákny pro jemné a efektivní čištění. Tvarované štětinky se přizpůsobí tvaru zubů a zajišťují tak velmi šetrné čištění. Kartáček je k dispozici také v menší a kompaktnější velikosti pro precizní čištění.

Nasazovací design pro jednoduché umístění výměnné kartáčkové hlavice

Nasazovací design pro jednoduché umístění výměnné kartáčkové hlavice

Kartáčková hlavice Sensitive dokonale padne na jakýkoliv kartáček Philips Sonicare, kromě modelů PowerUp Battery a Essence. Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

102

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

1

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní výrobek

Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby

Výhody

Jemná vlákna

Nevýhody

Brala bych v kompaktní velikosti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělé hlavice

Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.

Výhody

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborné hlavice

Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí

Výhody

dobře čistí, dlouho vydrží

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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