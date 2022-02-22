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Ukončeno
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX960G
HX9601/02
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
2 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Pro citlivé zuby a dásně
Je klinicky prokázáno, že hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraňují více plaku než manuální zubní kartáček.
Citlivá kartáčková hlavice Philips Sonicare disponuje ultra měkkými vlákny pro jemné a efektivní čištění. Tvarované štětinky se přizpůsobí tvaru zubů a zajišťují tak velmi šetrné čištění. Kartáček je k dispozici také v menší a kompaktnější velikosti pro precizní čištění.
Kartáčková hlavice Sensitive dokonale padne na jakýkoliv kartáček Philips Sonicare, kromě modelů PowerUp Battery a Essence. Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazení.
4.8
z 5
102
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Vlaska
22/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní výrobek
Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby
Výhody
Jemná vlákna
Nevýhody
Brala bych v kompaktní velikosti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
EvikH
01/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělé hlavice
Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.
Výhody
dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Haniczka
30/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborné hlavice
Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí
Výhody
dobře čistí, dlouho vydrží
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku