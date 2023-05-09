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  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*
  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*
  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*
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  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*
  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*

Ukončeno

Philips Sonicare for Kids StandardStandardní velikost hlavice sonického kartáčku

HX6042/33

5
| (62) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Dokonalé čištění během několika vteřin.*
Hlavice dětského sonického zubního kartáčku Sonicare For Kids je ideální pro malá ústa s rostoucími zuby. Sonicare for Kids dětem nabízí bezpečný a příjemný způsob čištění zubů, při kterém se zabaví a snadno si na něj zvyknou.
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Čistí a chrání úsměv dětí od 7 let

Dokonalé čištění během několika vteřin.*

  • 2 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Čištění, které mají děti rády

Od 7 let věku

Od 7 let věku

Standardní velikost kartáčkové hlavice Philips Sonicare For Kids má tvarovaný profil vhodný pro zuby dětí starší 7 let. Má jemná vlákna, která zajistí příjemné čištění. Je rovněž opatřena gumovým potahem, který přináší bezpečnější a příjemnější čištění. Dodává se také v menší, kompaktní velikosti pro děti starší 4 let.

Až o 75 % efektivnější než manuální kartáček*

Až o 75 % efektivnější než manuální kartáček*

Je klinicky prokázáno, že kartáčková hlavice Philips Sonicare For Kids zajišťuje vynikající odstranění plaku, které není v možnostech manuálního kartáčku. Naučte děti chránit zuby před kazem a zajistěte jim příjemnější návštěvy zubního lékaře. Lepší výsledky při preventivní prohlídce zaručeny – v opačném případě vám vrátíme peníze.

Dokonalé čištění s maximálním efektem každou vteřinu

Dokonalé čištění s maximálním efektem každou vteřinu

Náš sonický výkon vám umožní plně využít omezeného času, které vaše děti stráví čištěním zubů. Děti si navíc vytvářejí zdravé návyky a zdokonalují svou techniku čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

62

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
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09/05/2023

Česká republika

Česká republika

Hlavice For Kids HX6042/33

S kartáčkem Sonicare For Kids a jeho aplikací se syn naučil čistit zuby sám a z nemilé povinnosti se stala zábava. Jasnou volbou tedy byly i hlavice For Kids, které velikostně lépe sedí jeho dětským ústům a skvěle doplňují sonický kartáček a synovy zuby jsou zdravé a bílé. Hlavice proto můžeme jen doporučit!

Výhody

velikost hlavice pro starší dítě

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku

26/04/2023

Česká republika

Česká republika

For Kids HX6042

Skvěle vyčištěné zuby, pochvala od zubního lékaře, dětem nedělo problémy přejít ze standartního zubního kartáčku na elektrický.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku

24/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Děti to konečně baví

Dcera si konečně ráda čistí zuby. Aplikace je v tom velkým pomocníkem.

Výhody

Vydrží dlouho nabitý. Neklouže dětem z ruky.

Nevýhody

Samolepky špatně drží ale to je jen kosmetická vada

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

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