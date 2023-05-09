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Ukončeno
2 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Čištění, které mají děti rády
Standardní velikost kartáčkové hlavice Philips Sonicare For Kids má tvarovaný profil vhodný pro zuby dětí starší 7 let. Má jemná vlákna, která zajistí příjemné čištění. Je rovněž opatřena gumovým potahem, který přináší bezpečnější a příjemnější čištění. Dodává se také v menší, kompaktní velikosti pro děti starší 4 let.
Je klinicky prokázáno, že kartáčková hlavice Philips Sonicare For Kids zajišťuje vynikající odstranění plaku, které není v možnostech manuálního kartáčku. Naučte děti chránit zuby před kazem a zajistěte jim příjemnější návštěvy zubního lékaře. Lepší výsledky při preventivní prohlídce zaručeny – v opačném případě vám vrátíme peníze.
Náš sonický výkon vám umožní plně využít omezeného času, které vaše děti stráví čištěním zubů. Děti si navíc vytvářejí zdravé návyky a zdokonalují svou techniku čištění.
5.0
z 5
62
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Hanyj
09/05/2023
Česká republika
Hlavice For Kids HX6042/33
S kartáčkem Sonicare For Kids a jeho aplikací se syn naučil čistit zuby sám a z nemilé povinnosti se stala zábava. Jasnou volbou tedy byly i hlavice For Kids, které velikostně lépe sedí jeho dětským ústům a skvěle doplňují sonický kartáček a synovy zuby jsou zdravé a bílé. Hlavice proto můžeme jen doporučit!
Výhody
velikost hlavice pro starší dítě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Manička
26/04/2023
Česká republika
For Kids HX6042
Skvěle vyčištěné zuby, pochvala od zubního lékaře, dětem nedělo problémy přejít ze standartního zubního kartáčku na elektrický.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Skorapka
24/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Děti to konečně baví
Dcera si konečně ráda čistí zuby. Aplikace je v tom velkým pomocníkem.
Výhody
Vydrží dlouho nabitý. Neklouže dětem z ruky.
Nevýhody
Samolepky špatně drží ale to je jen kosmetická vada
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
než manuální kartáček