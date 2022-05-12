  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
  • Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Ústní sprcha

HX3806/31

4.7
| (201) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream
Snadné a důkladné čištění zubů zlepší zdraví vašich dásní. Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku* na čištěných místech. Unikátní hlavice Quad Stream vyčistí větší plochu s menším úsilím pro efektivní čištění mezizubních prostor při každém použití, takže správné provedení mezizubní hygieny nebylo nikdy snazší.
2x účinnější čištění než mezizubní kartáček**

Nový způsob péče o mezizubní prostory s technologií Quad Stream

  • Technologie Quad Stream

  • Při čištění vás navedou pulzující vlny

Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

Technologie Quad Stream pro rychlejší a efektivnější čištění mezizubních prostor

Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděluje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistěte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.

Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu

Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu

V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.

2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity

2 režimy čištění mezizubních prostor, 3 nastavení intenzity

Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.

Technické specifikace

4.7

z 5

201

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

5
4
3
2
1

Anzak

12/05/2022

Česká republika

Součást promoakce

Skvělý pomocník k zubní hygieně

Používání je velice intuitivní a jednoduché. Líbí se mi možnost regulace druhu čištění deep clean nebo clean a stupně čistění 1-3 . Ze začátku jsem doplňovala zásobník vody 2x během čistění ale po cca. 2 dnech a praxi stačilo doplnit vodu jen 1x. Při pravidelném čistění jsem zaznamenala menší tvorbu zubního plaku. I můj pěti letý syn chtěl ústní sprchu vyzkoušet a líbilo se mu to.

Výhody

Dlouhá výdrž baterie . Snadné ovládání . Komfortní balení i na cesty .

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

majkle6

11/05/2022

Česká republika

Součást promoakce

Produkt účinne odstraňuje zubný plak

Ústna sprcha Cordless Power Flosser 3000 mi jednoznačne zlepšila každodennú hygienu ústnej dutiny. Dôkladne a rýchlo čistí medzizubné priestory, ďasnové žliabky a časti okolo fixného aparátu, ktoré pred použitím ústnej sprchy boli takmer nevyčistiteľné. Myslím si, že vďaka rôznym stupňom rýchlosti prúdu vyhovie každému používateľovi. Kompaktné spracovanie sprchy (s cestovným púzdrom) a dlhá výdrž batérie je veľkou výhodou aj počas cestovania.

Výhody

efektívne čistenie, voľba intenzity prúdu, výdrž batérie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Zuzee

10/05/2022

Česká republika

Součást promoakce

Rychlá alternativa k mezizubním kartáčkům

Používáme mezizubní kartáčky a kartáčky Sonicare celá rodina už xy let, toto mi přišlo jako skvělé doplnění. Ze začátku jsem doufala, že plně nahradí mezizubní kartáčky, ovšem jejich nutnost alespoň občas nahrazená není. Po vybalení - spokojenost, lehký do ruky, dobře se drží, nádobka jde lehce oddělat a naplnit, násadka rychle zacvaknout i vycvaknout. První použití - celkem jsem byla zaskočena - voda všude, byla jsem překvapená kolik vody vlastně teče ven a na první použití jsem potřebovala několikrát vodu dolít. Překvapil mne celkem slabý proud vody.. Po prvním a druhém použití jsem vzala do ruky mezizubní kartáček a cvičně projela. K mému překvapení ještě toho "hodně pobral".. snažím se tedy přijít na ten správný grif... čím dál lépe mi to jde, je to přirozenější, rychlejší a snad postupně bude i o dost méně plaku mezi zuby. Také jsem byla překvapená, že i když doplním do zásobníku vodu teplou, vytéká studená :-) Dítě 7 let obsluhu samo úplně nezvládá - zkoušela jsem jí čistit já, určitě pro ni přijatelnější varianta než mezizubní kartáčky.

Výhody

rychlost, na nabíjení (není nutný kabel), dlouhá výdrž, akorát do ruky, cestovní obal

Nevýhody

mohl by mít silnější proud, zvykání na množství vody co samozřejmě musí vytéct, jednou za pár dní i tak nutné pročištění mezizubními kartáčky

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Upozornění

  1. V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit.

  2. při odstraňování plaku