3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Den matek - Slevy až 30 % na dárky
Technologie Quad Stream
Při čištění vás navedou pulzující vlny
Unikátní hlavice Quad Stream ve tvaru X rozděluje proud vody do 4 vodních trysek, které pokryjí větší plochu mezi zuby a podél linie dásní. Čistěte si zuby rychleji a důkladněji bez potřeby zubní nitě.
V režimu Deep Clean vás jemné pulzy vody plynule navedou od zubu k zubu, takže pokaždé dosáhnete správného výsledku.
Vyberte si čištění, které se hodí pro váš úsměv. Režim Clean využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Upravte si míru intenzity čištění tak, aby vám byla příjemná.
Porozumět recenzím produktů
4.7
z 5
201
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Anzak
12/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Skvělý pomocník k zubní hygieně
Používání je velice intuitivní a jednoduché. Líbí se mi možnost regulace druhu čištění deep clean nebo clean a stupně čistění 1-3 . Ze začátku jsem doplňovala zásobník vody 2x během čistění ale po cca. 2 dnech a praxi stačilo doplnit vodu jen 1x. Při pravidelném čistění jsem zaznamenala menší tvorbu zubního plaku. I můj pěti letý syn chtěl ústní sprchu vyzkoušet a líbilo se mu to.
Výhody
Dlouhá výdrž baterie . Snadné ovládání . Komfortní balení i na cesty .
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
majkle6
11/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Produkt účinne odstraňuje zubný plak
Ústna sprcha Cordless Power Flosser 3000 mi jednoznačne zlepšila každodennú hygienu ústnej dutiny. Dôkladne a rýchlo čistí medzizubné priestory, ďasnové žliabky a časti okolo fixného aparátu, ktoré pred použitím ústnej sprchy boli takmer nevyčistiteľné. Myslím si, že vďaka rôznym stupňom rýchlosti prúdu vyhovie každému používateľovi. Kompaktné spracovanie sprchy (s cestovným púzdrom) a dlhá výdrž batérie je veľkou výhodou aj počas cestovania.
Výhody
efektívne čistenie, voľba intenzity prúdu, výdrž batérie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
Zuzee
10/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Rychlá alternativa k mezizubním kartáčkům
Používáme mezizubní kartáčky a kartáčky Sonicare celá rodina už xy let, toto mi přišlo jako skvělé doplnění. Ze začátku jsem doufala, že plně nahradí mezizubní kartáčky, ovšem jejich nutnost alespoň občas nahrazená není. Po vybalení - spokojenost, lehký do ruky, dobře se drží, nádobka jde lehce oddělat a naplnit, násadka rychle zacvaknout i vycvaknout. První použití - celkem jsem byla zaskočena - voda všude, byla jsem překvapená kolik vody vlastně teče ven a na první použití jsem potřebovala několikrát vodu dolít. Překvapil mne celkem slabý proud vody.. Po prvním a druhém použití jsem vzala do ruky mezizubní kartáček a cvičně projela. K mému překvapení ještě toho "hodně pobral".. snažím se tedy přijít na ten správný grif... čím dál lépe mi to jde, je to přirozenější, rychlejší a snad postupně bude i o dost méně plaku mezi zuby. Také jsem byla překvapená, že i když doplním do zásobníku vodu teplou, vytéká studená :-) Dítě 7 let obsluhu samo úplně nezvládá - zkoušela jsem jí čistit já, určitě pro ni přijatelnější varianta než mezizubní kartáčky.
Výhody
rychlost, na nabíjení (není nutný kabel), dlouhá výdrž, akorát do ruky, cestovní obal
Nevýhody
mohl by mít silnější proud, zvykání na množství vody co samozřejmě musí vytéct, jednou za pár dní i tak nutné pročištění mezizubními kartáčky
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit.
při odstraňování plaku