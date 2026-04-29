Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příprava pokrmů
Všechny řady
7000 Series Pasta maker
Podpora
HR2665/93
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Recipe book Philips Pasta Maker 7000 Series HR2665 - US and Canada - English; French; Spanish - English (US)
03_EDC_HR266x - English (US)
Vše (4)
Jak čistit přístroj na výrobu těstovin Philips?
Jak pomocí přístroje na výrobu těstovin Philips vyrobím bezlepkové těstoviny?
Jak vypadá optimální konzistence těsta vyrobeného pomocí těstovinovače Philips
Jak uhníst těsto na pizzu nebo chleba pomocí přístroje na výrobu těstovin Philips
7000 SeriesNástroj k čištění kotouče na vlasové nudle
7000 SeriesKráječ těstovin
7000 SeriesŠálek na vodu
7000 SeriesTvarovací kotouč na tagliatelle
7000 SeriesTvarovací kotouč na fettuccine
7000 SeriesTvarovací kotouč na špagety 1,6 mm
7000 SeriesVíko míchací nádoby
7000 SeriesMíchací nádoba
7000 SeriesDržák kotouče
7000 SeriesÚložiště disků
7000 SeriesPřední panel včetně ovladačů
7000 SeriesTvarovací kotouč na lasagne/wonton 0,8 mm
7000 SeriesČisticí kartáček
7000 SeriesŠálek na vodu/mouku
7000 SeriesTvarovací 3mm kotouč na silné špagety
7000 SeriesTvarovací 2mm kotouč na špagety/ramen
7000 SeriesTvarovací kotouč na pappardelle
7000 SeriesTvarovací disk na andělské vlásky
7000 SeriesTvarovací kotouč na penne
7000 SeriesMíchací lopatka
Z přístroje na výrobu těstovin Philips nevychází žádné těstoviny, nebo jich vychází málo
Čelní panel přístroje na výrobu těstovin Philips se hýbe
Těstoviny z přístroje na výrobu těstovin Philips se snadno trhají
Přístroj na výrobu těstovin Philips nefunguje / přestal fungovat
Přístroj na výrobu těstovin Philips zobrazuje chybový kód. Co mohu udělat?
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme