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7000 Series Pasta maker

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7000 SeriesPasta maker

HR2665/93

7000 Series Pasta maker

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Návody a dokumentace

Recipe book Philips Pasta Maker 7000 Series HR2665 - US and Canada - English; French; Spanish - English (US)

  • PDF soubor, 68.3 MB
  • 13 March 2026

03_EDC_HR266x - English (US)

  • PDF soubor, 634.6 kB
  • 13 March 2026

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