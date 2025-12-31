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  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
  • Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.

7000 SeriesPasta maker

HR2665/93

Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.
Pomocí strojku na těstoviny Philips 7000 Series vrátíte domácí těstoviny zpět na menu. Získejte hladké a pružné těstoviny díky technologii ProExtrude a vychutnejte si chutné těstoviny. Využívejte dokonalé funkce míchání a automatického vážení a připravte těstoviny za méně než 10 minut*.
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7000 Series

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Nástroj k čištění kotouče na vlasové nudle

CP0898/01

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Kráječ těstovin

CP0899/01

7000 Series

7000 Series
Šálek na vodu

CP0900/01

7000 Series

7000 Series
Tvarovací kotouč na tagliatelle

CP1442/01

7000 Series

7000 Series
Tvarovací kotouč na fettuccine

CP1446/01

7000 Series

7000 Series
Tvarovací kotouč na špagety 1,6 mm

CP1448/01

7000 Series

7000 Series
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CP2064/01

7000 Series

7000 Series
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CP2065/01

7000 Series

7000 Series
Držák kotouče

CP2066/01

7000 Series

7000 Series
Držák kotouče

CP2066/02

Plynulá technologie pro chutné těstoviny do 10 minut*

Lahodné čerstvé těstoviny. Bez obtíží.

  • Technologie ProExtrude

  • Technologie automatického vážení

  • 8 disků

  • 200 W

  • Černá

Technologie ProExtrude pro hladký a pružný povrch

Technologie ProExtrude pro hladký a pružný povrch

Tato jedinečná technologie kombinuje výkonný motor, robustní kovovou míchací lopatku a silný kovový čelní panel pro hladký povrch bez ohledu na to, jaký tvar těstovin si vyberete.

Dokonalá technologie míchání pro vytvoření skvělého těsta

Dokonalá technologie míchání pro vytvoření skvělého těsta

Optimalizované provedení míchací komory a výkonná kovová míchací tyč zajišťují vždy přesně připravený a rovnoměrný základ těsta.

Pokyny týkající se správného poměru tekutiny a mouky

Pokyny týkající se správného poměru tekutiny a mouky

Integrovaná stupnice vypočítá množství tekutiny, která se má přidat k vámi zvolenému typu mouky, aby byly vždy zajištěny dokonalé výsledky!

Technické specifikace

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Upozornění

  1. doba přípravy 250 g těstovin (2–3 porce).

  2. Odhadované množství porcí je 800 g těstovin.

  3. Počet tvarovacích kotoučů se může u jednotlivých modelů lišit.

  4. Porovnání těstovin ze 100 g pšeničné mouky a těstovin ze 100 g lupinové mouky, čočkové mouky nebo mouky z bílých fazolí.