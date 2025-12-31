7000 Series

3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
HR2665/93
CP0898/01
CP0899/01
CP0900/01
CP1442/01
CP1446/01
CP1448/01
CP2064/01
CP2065/01
CP2066/01
CP2066/02
Technologie ProExtrude
Technologie automatického vážení
8 disků
200 W
Černá
Tato jedinečná technologie kombinuje výkonný motor, robustní kovovou míchací lopatku a silný kovový čelní panel pro hladký povrch bez ohledu na to, jaký tvar těstovin si vyberete.
Optimalizované provedení míchací komory a výkonná kovová míchací tyč zajišťují vždy přesně připravený a rovnoměrný základ těsta.
Integrovaná stupnice vypočítá množství tekutiny, která se má přidat k vámi zvolenému typu mouky, aby byly vždy zajištěny dokonalé výsledky!
Recenze
doba přípravy 250 g těstovin (2–3 porce).
Odhadované množství porcí je 800 g těstovin.
Počet tvarovacích kotoučů se může u jednotlivých modelů lišit.
Porovnání těstovin ze 100 g pšeničné mouky a těstovin ze 100 g lupinové mouky, čočkové mouky nebo mouky z bílých fazolí.