Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
SmartTouch-XL elektrický holicí strojek
Ukončeno
Podpora
HQ9190CC
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Uživatelská příručka
Vše (2)
Mohu vyměnit baterii holicího strojku Philips?
Mohu holicí strojek Philips nabíjet po každém holení?
ShaversČisticí kartáček
SmartTouch XLDržák holicí hlavy
SmartTouch XLOchranný kryt
Z holicího strojku Philips vytéká voda