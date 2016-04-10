VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky!
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky!
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky!
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky!

Ukončeno

SmartTouch-XLelektrický holicí strojek

HQ9190CC

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Nejlepší holicí strojek od světové jedničky!
Pro muže, kteří chtějí jen to nejlepší - přístroj SmartTouch-XL kombinuje pokročilé holicí hlavy Speed-XL s jedinečným systémem SmartTouch pro kopírování obrysů tváře pro rychlé a hladké oholení i obtížně přístupných partií.
Zobrazit všechny výhody

Perfektně kopíruje obrysy tváře i na obtížně přístupných partiích

Nejlepší holicí strojek od světové jedničky!

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.

Holicí hlavy Speed-XL: pro rychlé a hladké oholení

Holicí hlavy Speed-XL: pro rychlé a hladké oholení

Tři holicí dráhy nabízejí o 50 % větší holicí plochu pro rychlé a hladké oholení. *v porovnání se standardními rotačními hlavami

Individuální nastavení citlivosti se přizpůsobí vašemu typu pleti

Individuální nastavení citlivosti se přizpůsobí vašemu typu pleti

Individuální nastavení citlivosti přizpůsobí holicí strojek vašemu typu pleti. Pro rychlé a pohodlné hladké oholení zvolte nastavení „Normální“ a pro pohodlné hladké oholení s maximálním pohodlím pokožky zvolte nastavení „Citlivá“

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu