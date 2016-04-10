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Ukončeno
Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.
Tři holicí dráhy nabízejí o 50 % větší holicí plochu pro rychlé a hladké oholení. *v porovnání se standardními rotačními hlavami
Individuální nastavení citlivosti přizpůsobí holicí strojek vašemu typu pleti. Pro rychlé a pohodlné hladké oholení zvolte nastavení „Normální“ a pro pohodlné hladké oholení s maximálním pohodlím pokožky zvolte nastavení „Citlivá“
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
KJ69
10/04/2016
Polska
Najlepsza golarka jaką zrobił Philips
Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
witekp59
15/07/2015
Polska
jest doskonały
Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Doktor
04/04/2019
Україна
надежный и удобный продукт
очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва