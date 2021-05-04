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Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ7380/16

4.8
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pohodlně hladké
Tento holicí strojek je vybaven jedinečným systémem Precision Cutting. Je vybaven ultratenkými holicími hlavami s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště. Holicí strojek je plně omyvatelný.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí i ty nejkratší vousy

Pohodlně hladké

  • Rychlé nabíjení

  • Cestovní pouzdro

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Pohodlné holicí hlavy

Pohodlné holicí hlavy

Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborné holení

Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití

Výhody

univerzálnost

Nevýhody

žádné

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

09/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 