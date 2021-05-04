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Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.
4.8
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
lupus88
04/05/2021
Česká republika
Výborné holení
Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití
Výhody
univerzálnost
Nevýhody
žádné
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025