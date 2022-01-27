VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový

SH50Náhradní holicí hlavy

SH50/50

4.1
| (66) Recenze
Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.
Zobrazit všechny výhody

Vyměňte každých 24 měsíců, abyste měli holicí strojek jako nový

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

  • Břity MultiPrecision

  • Kompatibilní s modely S5000 (S5xxx), kromě S58xx

  • Vhodné pro holicí strojky S6000 Series se zaobleným tvarem

Rychlé a hladké oholení

Rychlé a hladké oholení

Břity MultiPrecision nadzdvihávají a holí všechny vousy i zbývající strniště – vše pouhými několika pohyby.

Pro holicí strojky 5000 a 6000 Series se zaobleným tvarem

Pro holicí strojky 5000 a 6000 Series se zaobleným tvarem

Zkontrolujte zadní stranu rukojeti holicího strojku, abyste potvrdili výměnu hlavy. Potřebujete pomoc? Navštivte stránku philips.com/accessories.

Holicí strojek jednoduše resetujte

Holicí strojek jednoduše resetujte

1. Holicí strojek otevřete stisknutím tlačítka pro uvolnění. 2. Otočte zajišťovací kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je. 3. Vyjměte staré holicí hlavy a opatrně vložte náhradní; zkontrolujte, zda jsou hlavy přesně zarovnané. 4. Vraťte zajišťovací kroužky na místo a zajistěte je otočením zámku po směru hodinových ručiček. 5. Při správném uzavření holicí hlavy uslyšíte, jak zapadla na místo.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

66

Recenze

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je kvalitní

Holící strojek používám denně, doporučuji každému.

Výhody

Kvalita

Nevýhody

Bez připomínek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

04/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnuje ocekavani

Dobry vyrobek, zustava ostry cely rok i dele. Kupuji uz po nekolikate.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nové holicí hlavy

Holicí strojek Philips používám již několik let bez jakékoliv závady nebo problém, nedávno jsem zjistil, že jedna z holicích hlav je již poškozená častým používáním..Zakoupil jsem proto pouze nové holicí hlavy Philips a strojek je jako nový!!

Výhody

Spolehlivost holicího strojku Philips

Nevýhody

Nic mne nenapadá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. kde existují zařízení