3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
SH50/50
Břity MultiPrecision
Kompatibilní s modely S5000 (S5xxx), kromě S58xx
Vhodné pro holicí strojky S6000 Series se zaobleným tvarem
Břity MultiPrecision nadzdvihávají a holí všechny vousy i zbývající strniště – vše pouhými několika pohyby.
Zkontrolujte zadní stranu rukojeti holicího strojku, abyste potvrdili výměnu hlavy. Potřebujete pomoc? Navštivte stránku philips.com/accessories.
1. Holicí strojek otevřete stisknutím tlačítka pro uvolnění. 2. Otočte zajišťovací kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je. 3. Vyjměte staré holicí hlavy a opatrně vložte náhradní; zkontrolujte, zda jsou hlavy přesně zarovnané. 4. Vraťte zajišťovací kroužky na místo a zajistěte je otočením zámku po směru hodinových ručiček. 5. Při správném uzavření holicí hlavy uslyšíte, jak zapadla na místo.
4.1
z 5
66
Recenze
Baginec
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je kvalitní
Holící strojek používám denně, doporučuji každému.
Výhody
Kvalita
Nevýhody
Bez připomínek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
uzivatel123
04/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Splnuje ocekavani
Dobry vyrobek, zustava ostry cely rok i dele. Kupuji uz po nekolikate.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Strojek123
19/05/2020
Česká republika
Nové holicí hlavy
Holicí strojek Philips používám již několik let bez jakékoliv závady nebo problém, nedávno jsem zjistil, že jedna z holicích hlav je již poškozená častým používáním..Zakoupil jsem proto pouze nové holicí hlavy Philips a strojek je jako nový!!
Výhody
Spolehlivost holicího strojku Philips
Nevýhody
Nic mne nenapadá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
kde existují zařízení