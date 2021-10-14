3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Voděodolný holicí strojek Philips lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Vikkras
14/10/2021
Україна
Чудово!
Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ7180 Електробритва
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ7180 Електробритва
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025