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Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ7140/16

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pohodlně hladké
Holicí strojek Philips HQ7140 je vybaven jedinečným systémem Precision Cutting. Je vybaven ultratenkými holicími hlavami s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště. Holicí strojek je plně omyvatelný.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí i ty nejkratší vousy

Pohodlně hladké

Výklopný zastřihovač

Široký zastřihovač je skvělý pro úpravu kníru a kotlet.

Omyvatelný holicí strojek

Voděodolný holicí strojek Philips lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Чудова битва

Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ7140 Електробритва

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ7140 Електробритва

07/05/2019

România

România

Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”

Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 