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Ukončeno
Široký zastřihovač je skvělý pro úpravu kníru a kotlet.
Voděodolný holicí strojek Philips lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Simon198
21/06/2021
Україна
Чудова битва
Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ7140 Електробритва
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ7140 Електробритва
Gheorghe2512
07/05/2019
România
Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”
Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025