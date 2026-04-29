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Viva Collection Horkovzdušná fritéza Airfryer
Ukončeno
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HD9721/10
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9721/10 - English (US)
Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer
Vše (5)
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Příslušenství pro Airfryer 3,2 a 4,2 lSada na grilování
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení L
Premium CompactVíko
Premium CompactKošík QuickClean
Premium CompactDno s mřížkou
Premium CompactKnoflík zapnutí/vypnutí
Premium CompactSnadno zacvakávací rukojeť
Premium CompactSpodní mřížka pro fritézu Airfryer Twin TurboStar
Premium CompactNádoba pro Airfryer
Premium CompactSběrač oleje pro fritézu Airfryer TwinTurboStar
Premium CompactGrilovací deska
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
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