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Ukončeno
Fritéza zaručí minimum tuků
Černá
1500 W
0,8 kg
Kombinací výkonného ohřívače a motoru s naší novou technologií Twin TurboStar se horký vzduch ve fritéze Airfryer točí jako silné tornádo, které prochází celým košíkem. Přístroj je navržen tak, aby z jídla extrahoval více tuku, zachytil jej do redukční nádoby na tuk, která umožňuje jeho snadnou likvidaci. Fritéza Philips Airfryer s technologií Twin TurboStar také v porovnání s běžnou fritézou váš domov nezaplní zápachem přepáleného oleje.
Fritéza Airfryer využívá k přípravě vašich oblíbených jídel horký vzduch a velmi malé množství přidaného oleje nebo žádný olej, takže můžete smažit s množstvím tuku nižším až o 90 %*. Vychutnávejte si skvělé křupavé pokrmy, které chutnají jako fritované, ale obsahují minimum tuku.
Prokázaný výkon. Připravujte hranolky stejně křupavé jako z tradiční fritézy, které obsahují až o 90 % méně tuku. Připravte kuřecí paličky a vychutnejte si křupavou kůžičku i křehké maso – a navíc se zbavte tuku.
5.0
z 5
52
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Nastya1812
16/03/2023
Україна
Мультипіч має зручні програми.
Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.
Výhody
Швидкість приготування, якість
Nevýhody
Немає
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Valias
08/09/2022
България
Ověřený kupující
Харесва ми бързото приготвяне на храната
Харесва ми, че продуктът е компактен и спомага за бързото приготвяне на храната.
Nevýhody
За този модел няма аксесоари за второ ниво в кошничката.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD9721/10 Airfryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD9721/10 Airfryer
Tattta.21
01/07/2021
Україна
Удобно, быстро, вкусно!
Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.
Výhody
Удобство
Nevýhody
Нет
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Porovnání obsahu tuku u kuřete oproti fritéze využívající smažení na tuku a smažení ve woku
V porovnání s čerstvými hranolky připravenými v běžné fritéze Philips
versus Philips Viva Collection Airfryer, celková kapacita může být 800 g hranolek