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  • Zdravější způsob smažení*
  • Zdravější způsob smažení*
  • Zdravější způsob smažení*
  • Zdravější způsob smažení*
  • Zdravější způsob smažení*
  • Zdravější způsob smažení*
  • Zdravější způsob smažení*
  • Zdravější způsob smažení*

Ukončeno

Viva CollectionHorkovzdušná fritéza Airfryer

HD9721/10

5
| (52) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zdravější způsob smažení*
Fritéza Philips Airfryer Twin TurboStar využívá ke smažení jídla místo oleje horký vzduch. Nová technologie Twin TurboStar je navržena tak, aby z jídla odstraňovala tuk a poskytuje tak nejzdravější způsob smažení.
Zobrazit všechny výhody

Křupavá chuť a nižší obsah tuku oproti jiným zařízením*

Zdravější způsob smažení*

  • Fritéza zaručí minimum tuků

  • Černá

  • 1500 W

  • 0,8 kg

Technologie Twin TurboStar odstraňuje z potravin tuk

Technologie Twin TurboStar odstraňuje z potravin tuk

Kombinací výkonného ohřívače a motoru s naší novou technologií Twin TurboStar se horký vzduch ve fritéze Airfryer točí jako silné tornádo, které prochází celým košíkem. Přístroj je navržen tak, aby z jídla extrahoval více tuku, zachytil jej do redukční nádoby na tuk, která umožňuje jeho snadnou likvidaci. Fritéza Philips Airfryer s technologií Twin TurboStar také v porovnání s běžnou fritézou váš domov nezaplní zápachem přepáleného oleje.

Smažte s minimem oleje nebo bez přidaného oleje

Smažte s minimem oleje nebo bez přidaného oleje

Fritéza Airfryer využívá k přípravě vašich oblíbených jídel horký vzduch a velmi malé množství přidaného oleje nebo žádný olej, takže můžete smažit s množstvím tuku nižším až o 90 %*. Vychutnávejte si skvělé křupavé pokrmy, které chutnají jako fritované, ale obsahují minimum tuku.

Výborné hranolky, které mají až o 90 % méně tuku*

Prokázaný výkon. Připravujte hranolky stejně křupavé jako z tradiční fritézy, které obsahují až o 90 % méně tuku. Připravte kuřecí paličky a vychutnejte si křupavou kůžičku i křehké maso – a navíc se zbavte tuku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

52

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

16/03/2023

Україна

Україна

Мультипіч має зручні програми.

Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.

Výhody

Швидкість приготування, якість

Nevýhody

Немає

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

08/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Харесва ми бързото приготвяне на храната

Харесва ми, че продуктът е компактен и спомага за бързото приготвяне на храната.

Nevýhody

За този модел няма аксесоари за второ ниво в кошничката.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD9721/10 Airfryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD9721/10 Airfryer

01/07/2021

Україна

Україна

Удобно, быстро, вкусно!

Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.

Výhody

Удобство

Nevýhody

Нет

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

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Upozornění

  1. Porovnání obsahu tuku u kuřete oproti fritéze využívající smažení na tuku a smažení ve woku

  2. V porovnání s čerstvými hranolky připravenými v běžné fritéze Philips

  3. versus Philips Viva Collection Airfryer, celková kapacita může být 800 g hranolek