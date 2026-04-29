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Káva
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Saeco GranBaristo Automatický kávovar
Ukončeno
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HD8975/01
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EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)
User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01
Víko karafy na mléko
Karafa
Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Odvápňovací přípravek Originál Philips, Saeco
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtry Philips, Saeco 2ks
Víko pro karafu na mléko Philips
Trubička na mléko
Konektor trubičky na mléko
PicoBaristoKompletní karafa na mléko
PicoBaristoVíko karafy na mléko
GranBaristoPřihrádka na mletou kávu
GranBaristoSpařovací jednotka
Odměrka na kávu
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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