VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Saeco Minuto Automatický kávovar

Ukončeno

Podpora

Saeco MinutoAutomatický kávovar

HD8862/09

Saeco Minuto Automatický kávovar

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8862/09 - English (US)

  • PDF soubor, 948.2 kB
  • 19 March 2024

Tips for use and maintenance Philips Minuto Super-automatic espresso machine

  • PDF soubor, 2.8 MB
  • 14 March 2024

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme