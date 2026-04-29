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Káva
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Saeco Minuto Automatický kávovar
Ukončeno
Podpora
HD8862/09
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EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8862/09 - English (US)
Tips for use and maintenance Philips Minuto Super-automatic espresso machine
Zásuvka na zbytky kávy
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Kryt nádobky na odkapávání
Nádržka na vodu
Spařovací jednotka
Automatický napěňovač mléka
Odměrka na kávu
Nádobka na odkapávání
Přihrádka na mletou kávu
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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