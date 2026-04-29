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Ukončeno
Podpora
HD8829/09
Ukončeno
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
Nemohu upravit nastavení mlýnku u kávovaru Philips
Nedaří se mi do kávovaru Philips vložit spařovací jednotku
Z kávovaru Philips nelze vyjmout spařovací jednotku
Můj kávovar Philips vyprazdňuje mletou kávu, aniž by připravil nápoj.
Kávovar Philips netěsní
Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá
Kávovar Philips vydává hlasité zvuky
Pod spařovací jednotkou kávovaru Philips se nachází mletá káva
Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda
Z kávovaru Philips nevytéká žádná káva
Na kávovaru Philips se zobrazuje chybový kód