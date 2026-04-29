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Káva
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Saeco Minuto Automatický espresovač
Ukončeno
Podpora
HD8763/09
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EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8763/09 - English (US)
User Manual Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8763/09
Víko karafy na mléko
Spařovací jednotka
Zásuvka na zbytky kávy
Výpust vody
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Nádržka na vodu
Kompletní karafa na mléko
Trubička na mléko
Konektor trubičky na mléko
Kryt nádobky na odkapávání
Nádoba na mléko
Odměrka na kávu
Přihrádka na mletou kávu
Nádobka na odkapávání
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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