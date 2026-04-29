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Káva
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Philips Saeco Intelia Automatický kávovar
Ukončeno
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HD8751/19
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EU Declaration of conformity Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8751/19 - English (US)
User Manual Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8751/19
Přihrádka na mletou kávu
Funkce Cappuccinatore
Mřížka nádobky na odkapávání
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Spařovací jednotka
Víko násypky na kávová zrna
Klasický napěňovač mléka
Vnitřní trubice napěňovače mléka Pannarello
Odměrka na kávu
Víko nádobky na kávová zrna
Zásuvka na zbytky kávy
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Pod spařovací jednotkou kávovaru Philips se nachází mletá káva
Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda
Z kávovaru Philips nelze vyjmout spařovací jednotku
Můj kávovar Philips vyprazdňuje mletou kávu, aniž by připravil nápoj.
Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá
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