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Ukončeno
Nerezové ocelové břity
13 nastavení délky
75 min bezdrátového použití/8h nabíjení
Pouzdro, nůžky a hřeben na bradku
Náš strojek na vlasy Philips s novým inovativním hřebenem je navržen tak, aby zabraňoval zaseknutí vlasů v zastřihovači. Takže můžete zastřihovat vlasy od začátku až do konce bez přerušování.
Zastřihovač vlasů Philips 3000 používá pokročilou technologii DualCut pro maximální přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první den.
Samoostřicí ocelové břity jsou navrženy pro neuvěřitelně dlouhou životnost. I po 5 letech používání stříhají stejně přesně jako první den.
4.7
z 5
67
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
jelen
04/05/2021
Česká republika
Super , super
Je to super zastřihovač , používám bez problémů , stříhám vlasy na délku 11mm , zastřihuji kotlety, snadno se vyčistí , zatím mě nezklamal .
Výhody
jednoduchá obsluha , velká výdrž baterie, rychlé nabíjení baterie, snadné čištění , velký výběr délky vlasů ke stříhání ,
Nevýhody
zatím žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
1Franta1
25/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek má skvělé hodnoty
Má ergonomický tvar výrobku, doporučuji všem známým, prostě je O.K.
Výhody
Prostě O.K.
Nevýhody
Nejsou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
RUMCAJSS
29/01/2021
Polska
Ověřený kupující
MASZYNKA
MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Rychlejší zastřihování bez ucpávání – testováno při zastřihování chloupků až do délky 19 mm, ve srovnání s předchozím hřebenem
Zastřihuje dvakrát rychleji – ve srovnání s předchozím modelem Philips