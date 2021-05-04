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  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
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  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
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  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení
  • Snadné, rovnoměrné zastřižení

Ukončeno

Hairclipper series 3000Zastřihovač vlasů

HC3535/15

4.7
| (67) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Snadné, rovnoměrné zastřižení
Zastřihujte vlasy snadno a rychle. Technologie DualCut se samoostřicími břity umožňuje až dvakrát rychlejší zastřižení*. Technologie Trim-n-Flow představuje hřeben, který zabraňuje ucpávání – takže sestřih můžete dokončit na jeden zátah.
Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Rychlejší zastřihování bez ucpávání*

Snadné, rovnoměrné zastřižení

  • Nerezové ocelové břity

  • 13 nastavení délky

  • 75 min bezdrátového použití/8h nabíjení

  • Pouzdro, nůžky a hřeben na bradku

Technologie Trim-n-Flow pro nepřetržité stříhání

Technologie Trim-n-Flow pro nepřetržité stříhání

Náš strojek na vlasy Philips s novým inovativním hřebenem je navržen tak, aby zabraňoval zaseknutí vlasů v zastřihovači. Takže můžete zastřihovat vlasy od začátku až do konce bez přerušování.

Maximální přesnost díky dvojitým břitům

Maximální přesnost díky dvojitým břitům

Zastřihovač vlasů Philips 3000 používá pokročilou technologii DualCut pro maximální přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první den.

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Samoostřicí ocelové břity jsou navrženy pro neuvěřitelně dlouhou životnost. I po 5 letech používání stříhají stejně přesně jako první den.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

67

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super , super

Je to super zastřihovač , používám bez problémů , stříhám vlasy na délku 11mm , zastřihuji kotlety, snadno se vyčistí , zatím mě nezklamal .

Výhody

jednoduchá obsluha , velká výdrž baterie, rychlé nabíjení baterie, snadné čištění , velký výběr délky vlasů ke stříhání ,

Nevýhody

zatím žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

25/12/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek má skvělé hodnoty

Má ergonomický tvar výrobku, doporučuji všem známým, prostě je O.K.

Výhody

Prostě O.K.

Nevýhody

Nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

29/01/2021

Polska

Polska

Ověřený kupující

MASZYNKA

MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Rychlejší zastřihování bez ucpávání – testováno při zastřihování chloupků až do délky 19 mm, ve srovnání s předchozím hřebenem

  2. Zastřihuje dvakrát rychleji – ve srovnání s předchozím modelem Philips