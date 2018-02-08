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Ukončeno

Hairclipper series 3000Zastřihovač vlasů

HC3410/85

4.6

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 3000 – zastřihuje dvakrát rychleji*

Design ZASTŘIHOVAČE vlasů řady 3000 je odolný a konstrukce zaručuje výkonnost. Inovativní střihací jednotka a nastavitelný hřeben na vlasy jsou navrženy tak, aby vám pokaždé zajistily rychlé a ostré zastřižení. Také obsahuje zastřihovač chloupků v nose, uších a obočí.

Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

S bonusovým zastřihovačem chloupků v nose, uších a obočí

ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 3000 – zastřihuje dvakrát rychleji*

  • Nerezové ocelové břity

  • 13 nastavení délky

  • Kabelové připojení

  • Včetně zastřihovače nosních chloupků

Střihací jednotka s dvojitým ostřím a sníženým třením

Střihací jednotka s dvojitým ostřím a sníženým třením

Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší pokročilé technologie DualCut, která v sobě spojuje dvojitě naostřenou střihací jednotku a konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní střihací jednotka je navržena tak, aby stříhala vlasy dvakrát rychleji než běžné zastřihovače společnosti Philips. Navíc nabízí jistotu v podobě robustního ocelového krytu zajišťujícího skvělou odolnost.

Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost

Samoostřící ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost

Samoostřicí ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost.

Jednoduché ovládání a 13 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 23 mm

Jednoduché ovládání a 13 uzamykatelných nastavení délky – 0,5 mm až 23 mm

Pomocí nastavitelného hřebenu můžete jednoduše zvolit a zajistit požadovanou délku. K dispozici je 12 nastavení délky od 1 do 23 mm, přičemž mezi jednotlivými délkami jsou přesně 2 mm. Nebo můžete zastřihovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

08/02/2018

Česká republika

Česká republika

První dojmy jsou dobré.

Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt splnil naprosto má očekávání

Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/02/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborný výrobek

Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

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Upozornění

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Proti předchozímu modelu Philips

  2. 5letá celosvětová záruka – platí pouze pro model HC3410