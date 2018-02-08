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Ukončeno
ZASTŘIHOVAČ vlasů řady 3000 – zastřihuje dvakrát rychleji*
Design ZASTŘIHOVAČE vlasů řady 3000 je odolný a konstrukce zaručuje výkonnost. Inovativní střihací jednotka a nastavitelný hřeben na vlasy jsou navrženy tak, aby vám pokaždé zajistily rychlé a ostré zastřižení. Také obsahuje zastřihovač chloupků v nose, uších a obočí.
Nerezové ocelové břity
13 nastavení délky
Kabelové připojení
Včetně zastřihovače nosních chloupků
Zvládněte jakýkoli typ vlasů díky výkonu naší pokročilé technologie DualCut, která v sobě spojuje dvojitě naostřenou střihací jednotku a konstrukci zajišťující nízké tření. Inovativní střihací jednotka je navržena tak, aby stříhala vlasy dvakrát rychleji než běžné zastřihovače společnosti Philips. Navíc nabízí jistotu v podobě robustního ocelového krytu zajišťujícího skvělou odolnost.
Samoostřicí ocelové břity pro dlouhotrvající ostrost.
Pomocí nastavitelného hřebenu můžete jednoduše zvolit a zajistit požadovanou délku. K dispozici je 12 nastavení délky od 1 do 23 mm, přičemž mezi jednotlivými délkami jsou přesně 2 mm. Nebo můžete zastřihovač použít bez hřebenu a vytvořit velmi krátký sestřih 0,5 mm.
4.6
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Bubák
08/02/2018
Česká republika
První dojmy jsou dobré.
Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
kak7
17/12/2017
Česká republika
Tento produkt splnil naprosto má očekávání
Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
palko
17/02/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Výborný výrobek
Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Proti předchozímu modelu Philips
5letá celosvětová záruka – platí pouze pro model HC3410