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8000 Series Ruční napařovač
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GC810/20
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Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer
User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer
Vše (4)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
Je bezpečné dotýkat se svého oblečení napařovačem na oděv Philips?
8000 Series Handheld SteamerStylová podložka pro ruční napařovač
Napařovač na oděvy Philips zanechává na oděvech skvrny
Z hlavy napařovače na oděv Philips odkapávají kapky vody
Rukojeť napařovače na oděv Philips vibruje nebo vydává zvuk čerpání
Napařovač na oděv Philips vydává po použití hluk a páru
Napařovač na oděv Philips nevytváří páru
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