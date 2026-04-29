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8000 Series Ruční napařovač

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8000 SeriesRuční napařovač

GC810/20

8000 Series Ruční napařovač

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Návody a dokumentace

Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF soubor, 704.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF soubor, 3.2 MB
  • 13 March 2026

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