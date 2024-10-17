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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Napařujte tlakem položené nebo visící
Výstup páry až 32 g/min
Technologie De-Calc
Ručíme za to, že nic nespálíte
Výkonný výstup páry 32 g/min pro rychlé výsledky každý den.
Připraven k použití za pouhých 60 sekund.
Napařte svůj oděv za pouhé 3 minuty**. Vyhřívaná destička brání kondenzaci na oděvech pro rychlé výsledky.
Ocenění
4.2
z 5
77
Recenze
82%
Doporučuje tento produkt
Valjak
17/10/2024
Česká republika
Naprostá spokojenost
S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.
Výhody
Praktičnost a účinnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Odio
16/12/2023
Česká republika
Výrobek doporučuji
Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!
Výhody
Rychlost, snadné používání
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Hejtly
16/12/2023
Česká republika
Skvělá věc!
Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!
Výhody
rychlost,kvalita žehlení, vzhled
Nevýhody
hůře žehlitelné materiály potřebují více času
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač
Testováno po dobu 10 sekund v klidu externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 a Canidia albicans ATCC 10231.
Dámské bavlněné tričko a sukně ke kolenům, testováno laboratoří Philips Lab při maximálním proudu páry.