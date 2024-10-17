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  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
  • Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky

8000 SeriesRuční napařovač

GC810/20

4.2
| (77) Recenze | 82% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky
Nový systém Philips řady 8000 zajišťuje rychlé a snadné odstranění záhybů na každodenním oděvu; až 5 oděvů na jedno napařování, není třeba žehlicí prkno. Lze jej bezpečně používat na všech tkaninách, dokonce i na těch jemných – zaručeně nevzniknou žádné lesklé skvrny ani spáleniny.
Zobrazit všechny výhody

Není třeba žehlicí prkno!

Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky

  • Napařujte tlakem položené nebo visící

  • Výstup páry až 32 g/min

  • Technologie De-Calc

  • Ručíme za to, že nic nespálíte

Výkonný výstup páry 32 g/min pro rychlé výsledky

Výkonný výstup páry 32 g/min pro rychlé výsledky

Výkonný výstup páry 32 g/min pro rychlé výsledky každý den.

Připraven k použití do 60 sekund

Připraven k použití do 60 sekund

Připraven k použití za pouhých 60 sekund.

Vyhřívaná destička pro rychlé výsledky

Vyhřívaná destička pro rychlé výsledky

Napařte svůj oděv za pouhé 3 minuty**. Vyhřívaná destička brání kondenzaci na oděvech pro rychlé výsledky.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

77

Recenze

82%

Doporučuje tento produkt

2

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

S ručním napařovačem Philips jsem maximálně spokojený! Napařovač je lehký, snadno se ovládá a zahřívá se během několika vteřin, což mi šetří spoustu času. Perfektně se hodí na rychlé osvěžení oblečení nebo vyžehlení záhybů přímo na ramínku. Líbí se mi také, že mohu napařovač použít na citlivější materiály, které bych se bál žehlit běžnou žehličkou. Navíc ho bez problémů beru na cesty díky kompaktní velikosti. Rozhodně doporučuji.

Výhody

Praktičnost a účinnost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Zpočátku jsem byla trochu skeptická a ani jsem neočekávala, že bude žehlit nějak skvěle. Jsem ale mile překvapená, jak dobře funguje! Velmi rychle se nahřívá a vyžehlí kvalitně! Při využití podložky jsem perfektně vyžehlila i manželovy oblekové kalhoty. Oceňuji, že nemusím vytahovat žehlící prkno, když spěchám a můžu s ním vyžehlit různé materiály - funguje na vlnu i hedvábí! Super rychlý pomocník!

Výhody

Rychlost, snadné používání

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

16/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá věc!

Od výrobku jsem si sliboval dvě věci, rychlost a taky kvalitu vyžehlení. Často nosím košile a obleky. Jako správný chlap žehlím na poslední chvíli a jen to, co je potřeba. Na kvalitu provedení mám ale celkem vysoké nároky. Co se mi líbí je, že celá příprava zabere maximálně dvě minuty a můžu se pustit do žehlení,které taky nezabere moc času. Nepotřebuji tahat žehlící prkno a ještě připravovat žehličku. Všechno zmáknu na ramínku. Výsledek je výborný. Zkoušel jsem ho také na obleky. Vše perfektně vyžehleno bez jakéhokoliv poškození. Košilím, které jsou z materiálu, který se hůř žehlí se musí věnovat trochu víc času ale jinak pecka!

Výhody

rychlost,kvalita žehlení, vzhled

Nevýhody

hůře žehlitelné materiály potřebují více času

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series GC810/20 Ruční napařovač

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Upozornění

  1. Testováno po dobu 10 sekund v klidu externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 a Canidia albicans ATCC 10231.

  2. Dámské bavlněné tričko a sukně ke kolenům, testováno laboratoří Philips Lab při maximálním proudu páry.