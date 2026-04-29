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Azur Napařovací žehlička
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GC4558/20
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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4558/20 - English (US)
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Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Napařovací žehlička Azur a Azur 7500Náhradní zásobník na shromažďování vodního kamene
řada 500Odžmolkovač
Na parní žehličce Philips bliká kontrolka, která značí, že „žehlička je připravena“
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