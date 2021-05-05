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  • Garance výkonné páry
  • Garance výkonné páry
  • Garance výkonné páry
  • Garance výkonné páry
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AzurNapařovací žehlička

GC4558/20

4.4
| (12) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Garance výkonné páry
Díky našemu inovativnímu designu se částečky vodního kamene jednoduše rozbijí a automaticky shromáždí ve vyjímatelné nádobce na vodní kámen. Vodní kámen lze jednoduše vymýt za méně než 15 vteřin, což umožňuje neustále dosahovat skvělých výsledků.
Zobrazit všechny výhody

S našim vylepšeným systémem Quick Calc Release

Garance výkonné páry

  • Trvalý výstup páry 50 g/min

  • Parní ráz 230 g

  • Žehlicí plocha SteamGlide Plus

Parní ráz až 230 g pro odstranění nepoddajných záhybů

Parní ráz až 230 g pro odstranění nepoddajných záhybů

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění nepoddajných záhybů

2 600 W pro rychlé nahřátí a mimořádný výkon

2 600 W pro rychlé nahřátí a mimořádný výkon

Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší žehlení.

Trvalý výstup páry až 50 g/min pro snadné odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min pro snadné odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

12

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velmi příjemné žehlení.

Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.

Výhody

Výkon,funkce a cena.

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

02/03/2023

Slovensko

Slovensko

Produkt odporúčam

Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.

Výhody

Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

02/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Ověřený kupující

Proizvod je savršen.

Svima moje preporuke za ovo parno glačalo. Savršeno.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4554/40 Parno glačalo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4554/40 Parno glačalo

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu