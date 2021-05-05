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3 roky záruky na všechny produkty
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Trvalý výstup páry 50 g/min
Parní ráz 230 g
Žehlicí plocha SteamGlide Plus
Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění nepoddajných záhybů
Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší žehlení.
Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Ocenění
4.4
z 5
12
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Táňa72
05/05/2021
Česká republika
Velmi příjemné žehlení.
Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.
Výhody
Výkon,funkce a cena.
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
katkaj
02/03/2023
Slovensko
Produkt odporúčam
Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.
Výhody
Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Grumf
02/12/2020
Hrvatska
Ověřený kupující
Proizvod je savršen.
Svima moje preporuke za ovo parno glačalo. Savršeno.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4554/40 Parno glačalo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4554/40 Parno glačalo