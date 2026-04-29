VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Napařovací žehlička

Ukončeno

Podpora

Napařovací žehlička

GC1480

Napařovací žehlička

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1480 - English (US)

  • ZIP soubor, 41.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Steam iron

  • PDF soubor, 3.7 MB
  • 16 March 2024

Často kladené otázky

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme