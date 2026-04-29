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Napařovací žehlička
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GC1480
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EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1480 - English (US)
User Manual Philips Steam iron
Vše (2)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak vyčistit žehlicí plochu parní žehličky nebo žehličky bez napařování Philips
řada 500Odžmolkovač
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
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