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Ukončeno
Žehlicí plocha žehličky Philips je potažena speciální nepřilnavou vrstvou, která zajišťuje hladké klouzání na všech tkaninách.
Kontrolka zhasne po dosažení požadované teploty žehlení.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Mihajlo456
06/09/2022
България
Ověřený kupující
Работи чудесно
Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.
Výhody
лека
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1480/02 Steam iron
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1480/02 Steam iron