VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Jednoduchá, rychlá a účinná
  • Jednoduchá, rychlá a účinná
  • Jednoduchá, rychlá a účinná
  • Jednoduchá, rychlá a účinná

Ukončeno

Napařovací žehlička

GC1480

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Jednoduchá, rychlá a účinná
Život je mnohem víc než domácí práce, proto je chcete mít hotové co nejdříve. Tato kvalitní žehlička Philips s jedinečně navrženými otvory pro vypouštění páry a nepřilnavou žehlicí plochou je přímo stvořená pro rychlé žehlení.
Zobrazit všechny výhody

Napařovací žehlička se systémem Self-clean

Jednoduchá, rychlá a účinná

Nepřilnavý povrch žehlicí plochy

Nepřilnavý povrch žehlicí plochy

Žehlicí plocha žehličky Philips je potažena speciální nepřilnavou vrstvou, která zajišťuje hladké klouzání na všech tkaninách.

Kontrolka připrav. teploty žehličky

Kontrolka připrav. teploty žehličky

Kontrolka zhasne po dosažení požadované teploty žehlení.

1200 Watt enables constant high steam output

1200 Watt enables constant high steam output

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Ocenění

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

06/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Работи чудесно

Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.

Výhody

лека

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1480/02 Steam iron

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC1480/02 Steam iron

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu