3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Životnost 12 měsíců
Filtruje 99,97 % částic o velikosti 0,003 µm
Předfiltr, HEPA, aktivní uhlík
Filtruje plyny a zápachy
Originální filtr Philips byl navržen současně se zařízením, takže jsou plně kompatibilní. To zaručuje nepřerušovaný hladký provoz zařízení.
Integrovaný filtr Philips 3 v 1 poskytuje konzistentní ochranu a zaručuje optimální filtraci po dobu až 12 měsíců. (1)
Zařízení Philips vám sdělí, kdy je třeba předfiltr vyčistit a kdy je třeba jej vyměnit. Výměnu lze provést do minuty. Díky tomu je údržba zařízení snadná a zajišťuje, že si vždy užijete čistý a zdravý vzduch.
Koickase
25/04/2024
Česká republika
Výrobek je skvělý a přesně splnil mé očekávání
Pořídila jsem si tuto čističku vzduchu, protože jsem alergik a atopik. Překvapila mě, jak je neuvěřitelně tichá. Během chvilky osvěžila místnost neuvěřitelně čerstvým vzduchem (jako kdybych otevřela okna) Alergická rýma byla hned pryč. Také mi vyhovuje aplikace, kde se dozvím plno informaci nejen o vnitřním prostoru, ale i o venkovní situaci. Například množství a druh aktivních pylů v ovzduší. Čistička je vybavena umělou inteligencí a sama se mi večer přepíná do modu spánek a přestane svítit. Připojení k aplikaci bylo velmi jednoduché. Celá aplikace je v češtině a je tam veškeré nastavení. Když nemám mobil po ruce, používám dálkové ovládání. Taky se mi líbí detail, že můžete umístit ovladač přímo na čističku (je tam magnet) a nemusíte ho pořád hledat. Jsem spokojená i s celkovým vzhledem čističky, skvěle nám zapadla do interiéru. Zatím jsem nenašla žádná negativa.
Výhody
Tichý, účinný, pěkný vzhled, jednoduché ovládání
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Air Performer řady 7000 AMF765/10 Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1
Michaela11
24/04/2024
Česká republika
Multifunkční čistička vzduchu Philips Series 7000
S Multifunkční čističkou 2 v 1 jsme spokojeni celá rodina. Má skvělé výhody a benefity. Je úsporná, tichá, takže jí můžete mít i v ložnici či dětském pokojíčku. Jelikož venku nyní vše kvete a máme psa tak je nám čistička vzduchu velkým pomocníkem. Za nás jen doporučujeme.
Výhody
Úsporná. Tichá. Kvalitní. Hezký design.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Air Performer řady 7000 AMF765/10 Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1
Alena8259Bé
19/04/2024
Česká republika
Čistička mne nadchla od prvního použití!
Čistička má krásný design a je výborné, že v jednom produktu jsou dva (včetně větráku). Ovládání je snadné, noční režim je opravdu velice tichý, oceňuji i dálkové ovládání a možnost čističku ovládat přes aplikaci. Je opravdu obrovský rozdíl před použitím a po něm a dýchá se nám všem doma mnohem lépe. Doporučuji všem alergikům - 10 z 10!
Výhody
Krásný design, skvělý výkon a funkce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Air Performer řady 7000 AMF765/10 Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1
(1) Doporučená životnost je vypočtena na základě průměrné délky používání uživateli výrobků Philips a údajů Světové zdravotnické organizace o úrovni znečištění ve městě. Skutečná životnost je ovlivněna prostředím a frekvencí používání.
(2) Platí pouze v zemích, kde je obchod Philips k dispozici.
(3) Vypočítáno podle zkušební metody NRCC-54013 s využitím testu CADR rychlosti čištění vzduchu od cigaretového kouře v souladu s normou GB/T18801-2015.
(4) Ze vzduchu proudícího filtrem, testováno s aerosolem NaCl nezávislou laboratoří.
(5) Čističky vzduchu Philips mají vyšší rychlost přívodu čistého vzduchu (hodnota CADR) a díky HEPA filtru NanoProtect jsou energeticky účinnější než čističky s filtrem HEPA H13, testováno na GB/T 18801