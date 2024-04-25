  • 3 filtry v jednom pro dlouhotrvající dobrý výkon
Originální náhradní filtrIntegrovaný filtr 3 v 1

FYM860/30

5
| (42) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
3 filtry v jednom pro dlouhotrvající dobrý výkon
3vrstvá filtrace s HEPA NanoProtect, aktivním uhlím a předfiltrem zajišťuje ochranu proti bakteriím, pylu, prachu, pevným částicím menším než 2,5 μm, chlupům domácích zvířat, plynům a jiným znečišťujícím látkám. Jedná se o náhradní filtr pro čističku Air Performer.
Kompatibilní výrobky
Air Performer řady 7000

Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1

AMF765/10

Air Performer 8000 Series

Čistička vzduchu, ventilátor a ohřívač vzduchu 3 v 1

AMF870/15

Originální filtr Philips, který dokonale padne

3 filtry v jednom pro dlouhotrvající dobrý výkon

  • Životnost 12 měsíců

  • Filtruje 99,97 % částic o velikosti 0,003 µm

  • Předfiltr, HEPA, aktivní uhlík

  • Filtruje plyny a zápachy

Dokonalá volba pro trvale vysoký výkon

Originální filtr Philips byl navržen současně se zařízením, takže jsou plně kompatibilní. To zaručuje nepřerušovaný hladký provoz zařízení.

12 měsíců používání

Integrovaný filtr Philips 3 v 1 poskytuje konzistentní ochranu a zaručuje optimální filtraci po dobu až 12 měsíců. (1)

Sledujte inteligentní indikátor stavu filtru na zařízení

Zařízení Philips vám sdělí, kdy je třeba předfiltr vyčistit a kdy je třeba jej vyměnit. Výměnu lze provést do minuty. Díky tomu je údržba zařízení snadná a zajišťuje, že si vždy užijete čistý a zdravý vzduch.

Technické specifikace

Recenze

5.0

z 5

42

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

Koickase

25/04/2024

Česká republika

Výrobek je skvělý a přesně splnil mé očekávání

Pořídila jsem si tuto čističku vzduchu, protože jsem alergik a atopik. Překvapila mě, jak je neuvěřitelně tichá. Během chvilky osvěžila místnost neuvěřitelně čerstvým vzduchem (jako kdybych otevřela okna) Alergická rýma byla hned pryč. Také mi vyhovuje aplikace, kde se dozvím plno informaci nejen o vnitřním prostoru, ale i o venkovní situaci. Například množství a druh aktivních pylů v ovzduší. Čistička je vybavena umělou inteligencí a sama se mi večer přepíná do modu spánek a přestane svítit. Připojení k aplikaci bylo velmi jednoduché. Celá aplikace je v češtině a je tam veškeré nastavení. Když nemám mobil po ruce, používám dálkové ovládání. Taky se mi líbí detail, že můžete umístit ovladač přímo na čističku (je tam magnet) a nemusíte ho pořád hledat. Jsem spokojená i s celkovým vzhledem čističky, skvěle nám zapadla do interiéru. Zatím jsem nenašla žádná negativa.

Tichý, účinný, pěkný vzhled, jednoduché ovládání

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Air Performer řady 7000 AMF765/10 Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1

Michaela11

24/04/2024

Česká republika

Multifunkční čistička vzduchu Philips Series 7000

S Multifunkční čističkou 2 v 1 jsme spokojeni celá rodina. Má skvělé výhody a benefity. Je úsporná, tichá, takže jí můžete mít i v ložnici či dětském pokojíčku. Jelikož venku nyní vše kvete a máme psa tak je nám čistička vzduchu velkým pomocníkem. Za nás jen doporučujeme.

Úsporná. Tichá. Kvalitní. Hezký design.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Air Performer řady 7000 AMF765/10 Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1

Alena8259Bé

19/04/2024

Česká republika

Čistička mne nadchla od prvního použití!

Čistička má krásný design a je výborné, že v jednom produktu jsou dva (včetně větráku). Ovládání je snadné, noční režim je opravdu velice tichý, oceňuji i dálkové ovládání a možnost čističku ovládat přes aplikaci. Je opravdu obrovský rozdíl před použitím a po něm a dýchá se nám všem doma mnohem lépe. Doporučuji všem alergikům - 10 z 10!

Krásný design, skvělý výkon a funkce

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Air Performer řady 7000 AMF765/10 Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1

Upozornění

  1. (1) Doporučená životnost je vypočtena na základě průměrné délky používání uživateli výrobků Philips a údajů Světové zdravotnické organizace o úrovni znečištění ve městě. Skutečná životnost je ovlivněna prostředím a frekvencí používání.

  2. (2) Platí pouze v zemích, kde je obchod Philips k dispozici.

  3. (3) Vypočítáno podle zkušební metody NRCC-54013 s využitím testu CADR rychlosti čištění vzduchu od cigaretového kouře v souladu s normou GB/T18801-2015.

  4. (4) Ze vzduchu proudícího filtrem, testováno s aerosolem NaCl nezávislou laboratoří.

  5. (5) Čističky vzduchu Philips mají vyšší rychlost přívodu čistého vzduchu (hodnota CADR) a díky HEPA filtru NanoProtect jsou energeticky účinnější než čističky s filtrem HEPA H13, testováno na GB/T 18801