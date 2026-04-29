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Čistička a zvlhčovač vzduchu
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Zvlhčovač vzduchu řady 3000 Náhradní zvlhčovací filtr
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FY3435/30
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Originální zvlhčovací vložka Philips dokonale padne do vašeho přístroje a zajišťuje trvale vysoký výkon. Využívá technologii NanoCloud k emitování nanomolekul čisté vodní páry a zvlhčování vzduchu s až o 99 % méně bakterií.
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