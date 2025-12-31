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FY3435/30
Technologie NanoCloud
Až o 99 % méně bakterií
Životnost až 6 měsíců
Výměna filtru za originální zvlhčovací vložku Philips zajišťuje trvale vysoký a efektivní výkon zvlhčovače vzduchu. Je navržen speciálně pro uvedený přístroj, aby dokonale zapadal a umožnil přístroji pracovat hladce.
Jedinečná technologie NanoCloud využívá přirozené odpařování k vypouštění čisté vodní páry. Díky její malé velikosti je mimořádně obtížné pro bakterie nebo zbytky připojit se k zvlhčování vzduchu až o 99 % méně bakterií je uvolněno než u standardních ultrazvukových zvlhčovačů. (1)
Naše vzduchové filtry procházejí před uvedením na trh sadou povinných a přísných kontrolních testů. Jsou podrobeny náročným zkouškám životnosti a odolnosti pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, aby poskytovaly nejlepší výkon vašeho zvlhčovače Philips až do posledního dne životnosti filtru.
Recenze
(1) Testováno nezávislou laboratoří, v porovnání se standardními ultrazvukovými zvlhčovacími moduly, které neobsahují žádné přídavné technologie ke snížení šíření bakterií