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Zvlhčovač vzduchu řady 3000Náhradní zvlhčovací filtr

FY3435/30

Vždy zdravý vzduch
Originální zvlhčovací vložka Philips dokonale padne do vašeho přístroje a zajišťuje trvale vysoký výkon. Využívá technologii NanoCloud k emitování nanomolekul čisté vodní páry a zvlhčování vzduchu s až o 99 % méně bakterií.
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Kompatibilní výrobky
Řada 3000i

Řada 3000i
Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1

AC3829/10

Technologie NanoCloud s hygienickým zvlhčováním

Vždy zdravý vzduch

  • Technologie NanoCloud

  • Až o 99 % méně bakterií

  • Životnost až 6 měsíců

Dokonale padne, neustále podává vysoký výkon

Dokonale padne, neustále podává vysoký výkon

Výměna filtru za originální zvlhčovací vložku Philips zajišťuje trvale vysoký a efektivní výkon zvlhčovače vzduchu. Je navržen speciálně pro uvedený přístroj, aby dokonale zapadal a umožnil přístroji pracovat hladce.

Až o 99 % méně bakterií díky technologii NanoCloud (1)

Až o 99 % méně bakterií díky technologii NanoCloud (1)

Jedinečná technologie NanoCloud využívá přirozené odpařování k vypouštění čisté vodní páry. Díky její malé velikosti je mimořádně obtížné pro bakterie nebo zbytky připojit se k zvlhčování vzduchu až o 99 % méně bakterií je uvolněno než u standardních ultrazvukových zvlhčovačů. (1)

Filtry Philips zajistí dokonalé fungování vašeho zařízení

Filtry Philips zajistí dokonalé fungování vašeho zařízení

Naše vzduchové filtry procházejí před uvedením na trh sadou povinných a přísných kontrolních testů. Jsou podrobeny náročným zkouškám životnosti a odolnosti pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, aby poskytovaly nejlepší výkon vašeho zvlhčovače Philips až do posledního dne životnosti filtru.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. (1) Testováno nezávislou laboratoří, v porovnání se standardními ultrazvukovými zvlhčovacími moduly, které neobsahují žádné přídavné technologie ke snížení šíření bakterií