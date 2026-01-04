3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Nové
Výsledky jako z kavárny díky technologii BrewExtract
Sametová mléčná pěna s LatteGo Pro
Více než 50 teplých a studených nápojů pro každou náladu
Jednoduchý úklid
Snadno použitelný intuitivní displej
Tajemství intenzity jako z kavárny? Naše technologie BrewExtract dávkuje a lisuje více zrn* do každého šálku, aby váš kávovar vytvořil nezaměnitelnou chuť jako z kavárny. Chcete, aby byla přesně podle vaší chuti? Upravte si intenzitu pomocí jedné ze 7 úrovní.
Výsledky jako z kavárny znamenají také sametovou mléčnou pěnu, teplou i studenou. A právě tady přichází na řadu LatteGo Pro. Od cappuccina po ledové latte, náš systém na mléko poskytuje výsledky jako z kavárny, a to jak s mléčnými, tak rostlinnými nápoji. Je vhodný do myčky a díky provedení bez trubiček ho vyčistíte během 10 sekund pod tekoucí vodou. Zažijte pěnu nové generace s LatteGo Pro: inovativním napěňovačem mléka v našich kávovarech.
Objevte více než 50 receptů na horkou a studenou kávu, od bohatého espresa po osvěžující studené nápoje. Tento kávovar na přípravu horké a ledové kávy je ideálním řešením pro rodiny a milovníky kávy, kteří touží po rozmanitosti jako v kavárně i doma.
Porozumět recenzím produktů
4.9
z 5
82
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Leni1
04/01/2026
Polska
Pyszna kawa zamówiona z łóżka i kanapy.
Bardzo łatwy w obsłudze, bo prowadzi sam podczas instalacji. Ładny, łagodny kształt, szczupły. Młynek ceramiczny z regulacją, średnio głośny, mrożona kawa i mnóstwo opcji kawy. Dla mnie ważnym elementem jest także sterowanie przez telefon, czyli, zapach kawy mnie prowadzi z łóżka.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Medmumos
17/12/2025
Polska
Součást promoakce
Jestem zachwycona ekspresem
Po kilku tygodniach testów mogę śmiało powiedzieć, że Philips LatteGo Pro Café Aromis EP8757/20 spełnia wszystkie oczekiwania wymagającego użytkownika. Intuicyjny wyświetlacz, szeroki wybór kaw i możliwość personalizacji mocy, temperatury oraz ilości napoju robią ogromną różnicę. Młynek pracuje cicho, a jakość ekstrakcji kawy stoi na bardzo wysokim poziomie. To sprzęt dopracowany w każdym detalu. #testowaniePhilips #testujprpsukty.pl
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Matkosiowo
16/12/2025
Polska
Součást promoakce
Piękny designe i smaczna kawa!
Zgrabny ekspres o nowoczesnym wyglądzie, łatwy w obsłudze dołączone dwa pojemniki na mleko (piana na ciepło i piana na zimno) Różne rodzaje kawy na gorąco z pianką i czarnych, dodatkowo uwaga kawy na ZIMNO! A najlepsze jest to, że można dodać profil użytkownika, ulubione kawki i sterować za pomocą smartfona. Dla mnie sprzęt jest totalnie wypasiony!
Výhody
Nowoczesny wygląd, prosty w obsłudze, wiele wariantów zarówno na ciepło jak i na zimno.
Nevýhody
Brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Ve srovnání se všemi ostatními automatickými kávovary Philips
V porovnání s předchozími kávovary Philips
Založeno na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění