VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Řada Philips 5400 Plně automatický kávovar

Ukončeno

Podpora

Řada Philips 5400Plně automatický kávovar

EP5444/90

Řada Philips 5400 Plně automatický kávovar

Ukončeno

Přejít do obchodu

Využijte svůj výrobek naplno

  • Support movie How to install and use the Philips EP5400 series
    Support movie How to install and use the Philips EP5400 series
  • How to remove and insert the brew group Philips 5400 Espresso series
    How to remove and insert the brew group Philips 5400 Espresso series
  • How to clean the Philips 5400 Espresso series
    How to clean the Philips 5400 Espresso series
  • How to descale the Philips 5400 Espresso series
    How to descale the Philips 5400 Espresso series

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 468.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 637.1 kB
  • 24 March 2026

Často kladené otázky

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme