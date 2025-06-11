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  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
  • Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu

Philips Series 3300 LatteGoAutomatický kávovar

EP3347/90

4.8
| (97) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu
Připravte 6 teplých a osvěžujících nápojů, včetně ledové kávy, stiskem jediného tlačítka. Vždy s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Napěnovač mléka LatteGo automaticky připraví sametově hebkou mléčnou pěnu. Snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 10 sekund*.
Zobrazit všechny výhody

LatteGo systém na mléko s nejrychlejším čištěním na trhu*

Nejsnazší způsob, jak si vychutnat čerstvou zrnkovou kávu

  • 6 nápojů včetně ledové kávy

  • LatteGo systém na mléko

  • Tichá příprava díky Silent Brew

  • 100% keramické mlýnky

  • Černý chrom

Až 5 000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

Až 5 000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

Vyměníte-li filtr ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

Připravte si kávu potichu díky technologii SilentBrew

Připravte si kávu potichu díky technologii SilentBrew

Připravte si šálek aromatické kávy potichu, díky naší špičkové technologii SilentBrew, která využívá tiché mletí a ochranu proti hluku, aby vytvořila příjemný zážitek z každé přípravy kávy. Certifikováno společností Quiet Mark.

Sametově hebká mléčná pěna díky systému LatteGo

Sametově hebká mléčná pěna díky systému LatteGo

Stiskem jediného tlačítka systém LatteGo automaticky připraví sametově hebkou mléčnou pěnu, díky své cyklónové technologii pěnění. Použít můžete i rostlinná mléka.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

97

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

11/06/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek funguje

Výrobek skvěle funguje. největší problém bylo vychytat stupeň mletí pro přípravu kávy.

Výhody

Cena, dostupnost náhradních dílu, výběr kafe

Nevýhody

Hlučnost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

19/04/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

ok

Výhody

jednoduchá posluha

Nevýhody

zatím nic.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

02/02/2024

Česká republika

Česká republika

Jak vyrobit našlehané mleko

I mléko našlehat na kávovaru jde, byť tuto funkci nemá. Stačí při zadávání např. kapučína na kávovaru zvolit, že je káva sypaná (aby se přístrojem nenamlela ) , kávovar vám mléko našlehá do připravené nádoby a tu pak před výdejem vody odebrat.😁

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

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Upozornění

  1. Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2023).

  2. Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.