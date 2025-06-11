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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
6 nápojů včetně ledové kávy
LatteGo systém na mléko
Tichá příprava díky Silent Brew
100% keramické mlýnky
Černý chrom
Vyměníte-li filtr ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.
Připravte si šálek aromatické kávy potichu, díky naší špičkové technologii SilentBrew, která využívá tiché mletí a ochranu proti hluku, aby vytvořila příjemný zážitek z každé přípravy kávy. Certifikováno společností Quiet Mark.
Stiskem jediného tlačítka systém LatteGo automaticky připraví sametově hebkou mléčnou pěnu, díky své cyklónové technologii pěnění. Použít můžete i rostlinná mléka.
4.8
z 5
97
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Miichal
11/06/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek funguje
Výrobek skvěle funguje. největší problém bylo vychytat stupeň mletí pro přípravu kávy.
Výhody
Cena, dostupnost náhradních dílu, výběr kafe
Nevýhody
Hlučnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Roman 32
19/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
ok
Výhody
jednoduchá posluha
Nevýhody
zatím nic.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
P.K.J.
02/02/2024
Česká republika
Jak vyrobit našlehané mleko
I mléko našlehat na kávovaru jde, byť tuto funkci nemá. Stačí při zadávání např. kapučína na kávovaru zvolit, že je káva sypaná (aby se přístrojem nenamlela ) , kávovar vám mléko našlehá do připravené nádoby a tu pak před výdejem vody odebrat.😁
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2023).
Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.