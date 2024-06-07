3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 nápoje
LatteGo
Matná černá
Dotykový displej
Užívejte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espressu, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.
Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen po dobu přípravy až 5 000 šálků*** a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.
Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.
Porozumět recenzím produktů
4.6
z 5
742
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
ocko
07/06/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Som veľmi spokojný a celá moja rodina, skvelý
Doporučujem každému kávičkarovy pochutná si na káve
Výhody
Výborná káva a rozmanitost druhov káv
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2200 LatteGo EP2230/10 Plně automatické kávovary
Laďka
19/02/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek splňuje vše , co jsem očekávala
Jsem velmi spokojená s kávovarem , vybírala jsem delší dobu a tento kávovar splňuje mé požadavky
Výhody
Samočistící, napéňuje mléko a jednoduché ovládání
Nevýhody
Nic, jen jsem si musela na YouTube najít návod na obsluhu , který byl daleko srozumitelnější
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2200 LatteGo EP2235/40 Plně automatické kávovary
Knima
17/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Přesně co jsme chtěli
Dobrá káva za slušnou cenu. Každý z rodiny si vybere.
Výhody
Jednoduchý na ovládání
Nevýhody
Zatím nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Series 2200 LatteGo EP2235/40 Plně automatické kávovary
Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání se špičkovými plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2018).
Při teplotě 70–82 °C.
Odhad založen na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
není součástí balení