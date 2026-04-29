Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
Řada 2200 Plně automatické kávovary
Podpora
EP2224/40
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (5)
Můžu ve svém kávovaru Philips používat jiný filtr?
�i�t�n� a��dr�ba k�vovaru Philips
Postup promazávání spařovací jednotky kávovaru Philips
Jak používat tablety pro odstranění kávového oleje Philips?
Jak odstranit vodní kámen z kávovaru Philips
Víko přihrádky na mletou kávu
Plně automatický kávovarSpařovací jednotka
Nádržka na vodu
Plně automatický kávovarNádobka na odkapávání
Přední panel přihrádky na zpracovanou mletou kávu
Víko násypky na kávová zrna
Plně automatický kávovarPřihrádka na mletou kávu
Plně automatický kávovarKovový kryt nádobky na odkapávání
Řada Philips EPKlasický napěňovač mléka
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
Kávovar Philips netěsní
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme