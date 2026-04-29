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Káva
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Řada 1200 Plně automatické kávovary
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EP1223/00
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
EP1223
EP1224
EP2220
EP2221
EP2223
EP2224
EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
Víko přihrádky na mletou kávu
Plně automatický kávovarNádobka na odkapávání
Přední panel přihrádky na zpracovanou mletou kávu
Víko násypky na kávová zrna
Plně automatický kávovarPřihrádka na mletou kávu
Černý kryt nádobky na odkapávání
Řada Philips EPKlasický napěňovač mléka
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Kávovar Philips netěsní
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá
Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda
Kávovar Philips mě po instalaci filtru AquaClean vyzývá k odstranění vodního kamene