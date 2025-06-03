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  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
  • Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn

Řada 1200Plně automatické kávovary

EP1223/00

4.5
| (374) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
Vychutnejte si lahodnou chuť a aroma kávy z čerstvých zrn při dokonalé teplotě díky našemu inteligentnímu systému přípravy. Klasický napěňovač mléka vám umožní snadno vytvořit hedvábně jemné cappuccino nebo latte macchiato. Filtr AquaClean (Číslo patentu: EP1498060B1) není součástí balení.
Zobrazit všechny výhody

Díky intuitivnímu dotykovému displeji

Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn

  • 2 nápoje

  • Klasický napěňovač mléka

  • Bílá

  • Dotykový displej

Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka

Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka

Klasický napěňovač mléka vytváří páru, takže můžete snadno připravit hedvábně hladkou mléčnou pěnu pro své cappuccino. Co víc? Jelikož má klasický napěňovač mléka pouze dva díly, také se snadno čistí.

Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje

Snadný výběr kávy pomocí intuitivního dotykového displeje

Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.

Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice

Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice

Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.

Technické specifikace

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Recenze

Porozumět recenzím produktů

4.5

z 5

374

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

5
4
3
2
1

Jeník1234

03/06/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Jsem spokojen

Kávovar je dobrý, dělá dobrou kávu, ale chvíli trvá, než se s ním člověk naučí. Vypadá pěkně, a také že bude kvalitní. Se všemi výrobky značky Philips jsem zatím spokojen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 800 EP0824/00 Plně automatické kávovary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 800 EP0824/00 Plně automatické kávovary

Venuše

31/03/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Koupeno pro starší osobu-v pohodě zvládá přípravu

Kávovar slouží k naprosté spokojenosti. Jednoduchá obsluha. Mléčnou pěnu jsme nedělali-není potřeba. Údržba-běžné čištění v pohodě, jen promazávání je trochu omezující, ale zvykneme si.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary

Panoška

20/12/2024

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Kávovar je plně automatický, tichý a jednoduchý.

Výrobek bych doporučila všem bez rozdílu věku. Je jednoduchý na ovládání i čištění.

Výhody

Jednoduchý na ovládání.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary

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Upozornění

  1. Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

  2. Při teplotě 70–82 °C.