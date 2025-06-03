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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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2 nápoje
Klasický napěňovač mléka
Bílá
Dotykový displej
Klasický napěňovač mléka vytváří páru, takže můžete snadno připravit hedvábně hladkou mléčnou pěnu pro své cappuccino. Co víc? Jelikož má klasický napěňovač mléka pouze dva díly, také se snadno čistí.
Neodolatelná chuť a aroma kávy z čerstvých zrn je na dosah jednoho stisknutí tlačítka. Náš intuitivní dotykový displej vám umožní snadno vybrat oblíbenou kávu.
Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí nabídky My Coffee Choice. Jednoduše si vyberte ze tří různých nastavení dle vlastních preferencí.
Porozumět recenzím produktů
4.5
z 5
374
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Jeník1234
03/06/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Jsem spokojen
Kávovar je dobrý, dělá dobrou kávu, ale chvíli trvá, než se s ním člověk naučí. Vypadá pěkně, a také že bude kvalitní. Se všemi výrobky značky Philips jsem zatím spokojen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 800 EP0824/00 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 800 EP0824/00 Plně automatické kávovary
Venuše
31/03/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Koupeno pro starší osobu-v pohodě zvládá přípravu
Kávovar slouží k naprosté spokojenosti. Jednoduchá obsluha. Mléčnou pěnu jsme nedělali-není potřeba. Údržba-běžné čištění v pohodě, jen promazávání je trochu omezující, ale zvykneme si.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary
Panoška
20/12/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kávovar je plně automatický, tichý a jednoduchý.
Výrobek bych doporučila všem bez rozdílu věku. Je jednoduchý na ovládání i čištění.
Výhody
Jednoduchý na ovládání.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Řada 1200 EP1221/20 Plně automatické kávovary
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
Při teplotě 70–82 °C.