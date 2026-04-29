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5000 Series Věžový ventilátor
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CX5535/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
CX5535_00_UM_EU_ CS
Vše (9)
Dálkový ovladač věžového ventilátoru Philips nefunguje
Ventilátor Philips je příliš hlučný
Přední mřížka ventilátoru Philips je zanesená
Ventilátor Philips vydává zvláštní zápach
Věžový ventilátor Philips nejde zapnout/vypnout
Originální PhilipsAroma polštářky
Z mého ventilátoru Philips se rozptyluje vůně jen málo nebo vůbec
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