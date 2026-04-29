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Kompletní karafa na mléko
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CP0355
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Tato kompletní karafa na mléko, včetně trubičky na mléko, vykouzlí lahodnou mléčnou pěnu. Karafu lze také pohodlně uložit do ledničky. Vhodná pro modely Incanto a Picobaristo (řada SM)
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