VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Uvolněte se skvělou hudbou
  • Uvolněte se skvělou hudbou
  • Uvolněte se skvělou hudbou
  • Uvolněte se skvělou hudbou

Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM2310/12

4.4
| (18) Recenze | 87% Doporučuje tento produkt
Uvolněte se skvělou hudbou
Poslouchejte své melodie z chytrého telefonu, streamujte svou hudební knihovnu pomocí funkce Bluetooth a přehrávejte disky CD se soubory ve formátu MP3 v tomto kompaktním hudebním systému Philips „vše v jednom“. Můžete nabíjet všechna svá chytrá zařízení, počínaje chytrými telefony až po tablety, pomocí vestavěného nabíjecího portu USB.
Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Uvolněte se skvělou hudbou

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB pro nabíjení

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Maximální výstupní výkon 15 W

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

18

Recenze

87%

Doporučuje tento produkt

1

01/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Hudební mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Hudební mikrosystém

30/04/2020

Polska

Polska

POLECAM

świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Mikrowieża

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mikrowieża przez duże "M"

Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!

Výhody

ładny design, czyste brzmienie

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Mikrowieża

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu