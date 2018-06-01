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Ukončeno
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pro nabíjení
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
4.4
z 5
18
Recenze
87%
Doporučuje tento produkt
Canvas
01/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Hudební mikrosystém
Maciek123
30/04/2020
Polska
POLECAM
świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Mikrowieża
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mikrowieża przez duże "M"
Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!
Výhody
ładny design, czyste brzmienie
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2310 Mikrowieża