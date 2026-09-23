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Ukončeno

bezdrátový přenosný reproduktor

BT55P/00

Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně

Žijte svůj život s hudbou bezdrátově streamovanou z jediného kompaktního reproduktoru, který se snadno přenáší. Mezi moderními barvami si snadno najdete tu, která se hodí k vašemu stylu, a díky zabudované dobíjecí baterii bude hudba tepat všude tam, kam ji vezmete s sebou.

Zobrazit všechny výhody

Bombastický zvuk, který se vejde do dlaně

  • Bluetooth®

  • Nabíjecí baterie

  • 2 W

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže si můžete vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu